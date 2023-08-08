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Месси вошёл в топ-4 лучших бомбардиров клуба «Интер Майами» в истории

вчера, 08:55

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в поединке 1/8 финала Кубка лиг MLS + MX с «Далласом» (4:4 и 5:3 по пенальти в пользу команды Месси).

Это позволило аргентинцу войти в топ-4 лучших бомбардиров клуба в истории, в активе Лионеля 7 голов в 4 матчах. Лидером списка является Гонсало Игуаин (29 мячей), на 2-м месте Леонардо Кампана (16), топ-3 замыкает Роберт Тэйлор (8).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:50
Приземлившись в аэропорту Майами Месси уже вошёл в 20-ку клубных забивак....
Отыграв полтора часа - в 10-ку снайперов...
Сыграв 4 матча - в четверке бомбардиров...
Судя по лиге в которой играет - к субботе выйдет на первое место..
LOpp
LOpp ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 17:14
Да я в курсе)
Capral
Capral ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 16:58
А Вы, батенька- юморист!
FenixSL
FenixSL ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:44
через 10 минут будет еще меньше времени до окончания рабочего дня)
Capral
Capral ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 16:30
А кто сказал, что мешает? Я сказал, что неизвестно, что будет через 10 лет и никто не знает. В наш неспокойный век, делать громкие заявления, что будет через 10 лет- не стоит. Неизвестно, что будет через 10мин...
FenixSL
FenixSL ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:21
что мешает играть и там и там?)

в баскетбол играют и там и там, но знаем мы о NBA
в хоккей играют везде, но знаем о NHL
и так далее...
с таким опытом создания лиг и в футболе все будет прогрессивно

уже сейчас картинка с камеры там приятная
местами краше АПЛ и Примеры
трибуны забитые, деньги есть, медийка топ
Capral
Capral ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 16:15
Что будет через 10 лет- никто не знает. А пока- играют в Европе.
Penokkio
Penokkio ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 16:00
Может быть, потому что клуб всего три года в лиге существует?)) Не думал об этом?)
Baggio R.
Baggio R. ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 15:46
Долго ждать будешь - в МЛС не вылетают)
FenixSL
FenixSL ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 15:35
пусть и не люблю карлика, но с дворовым уровнем ты загнул
дворовый уровень в нашей главной лиге как раз
а там даже сам подход к футбол - высший класс
все главные лиги ведущих видов спорта находятся именно там
через лет 10 сша не будет уступать вообще ни в чем Европе
Nety
Nety
вчера в 15:20, ред.
Ну рас его взяли для того чтобы пиарил чемпионат. Будут ему давать по 10 забивать. Не удивлюсь если ему за млс дадут золотой мяч. У УЕФА или кто там рулит думаю кредитов много нужно что бы и американский рынок бабки давал.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:13
Человек с 7 голами входит в топ бомбардиров в истории клуба. Все что нужно знать об этом клубе! Уровень двора как и весь этот чемпеонат Млс.
Karkaz
Karkaz ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 14:16, ред.
Месси тоже признавали лучшим, когда он забивал много голов, после передач ХавИньесты, И?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Vadik (раскрыть)
вчера в 13:55
Тащит команду. Они до прихода Месси сзади плелись, а теперь пишешь, что 4-е уже. Неплохо же!?).
Vadik
Vadik
вчера в 13:48
А с бомбардирами у команды не очень.... 7 голов и 4 место! Месси так быстро до первого доберётся!
112910415
112910415
вчера в 12:42
короткая история, не великие рекорды ...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:40
3ье место с 8ю мячами - это сильно!
DXTK
DXTK
вчера в 12:37
Так у этого клуба и истории так каковой нету, Какие там рекорды и лучшие бомбардиры. Понятно что Месси легко за год этот рекорд обновит и станет первым с его показателями за пару игр, если продолжит в том же духе.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 12:30, ред.
Прекрасная работа от Месси... Отличные голы в своём стиле... Штрафные, аля Реалу в 17-м на Бернабеу... Париж ждёт... Не за Майами, конечно, дадут... За ЧМ.. Всё будет заслуженно... Приятно будет наблюдать за вручением 8-го ЗМ и за 🔥у некоторых... Тем более это будет не в первый раз... Не так давно это уже было... 18.12.22... Хорошие времена продолжаются.. Так жизнь устроена : кто-то играет и молчит, а кто-то, плачет, беснуется и болтает без конца... 👍👍👍..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:28, ред.
Его за дверь, а он в окно!
Capral
Capral
вчера в 12:19, ред.
Если в жизни и бывает что-то подленькое, и позорное- так это то, когда мужик из-за угла воюет...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:04
Ну почему не получилось?). Нервный смех, что-то значит и ответ).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:52
    Capral
    Capral ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    вчера в 11:43
    Какая таблица- покажите.
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 11:42
    Маэстро- мой ПОКЛОН, Вашим Талантам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 11:42
    "все" это кто? все хейтеры Месси? ) ЗМ дает не один человек и не просто так. Есть инструкции, по которым оценивается игрок и которым следуют люди, которые выбирают кому дать ЗМ. Кроме того, приводилась сравнительная таблица, по которой Месси ничем не хуже Левандовского выступил по трофеям и личным достижениям в том сезоне.
    Futurista
    Futurista ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 11:41
    В каталонском лесу пил березовый сок,
    С загорелой певуньей в стогу ночевал,
    Что имел не сберег, что любил — потерял.
    Был смел и удачлив, но счастья не знал...
    Capral
    Capral ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    вчера в 11:40, ред.
    Потому что был лучшим во всём!!! И это признавали все!!! А немецкие СМИ- вообще были в шоке, и не потому что поляк играл в Баварии, но только потoму, что был лучше, чем Месси- на тот момент!!!
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 11:37
    Левандовский был лучше только потому что забил в Баварии много голов?
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 11:22
    Все, капец!
    Теперь рекордами Месси замордуют!)
    А впереди ещё рекорды Лео в СА....)
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