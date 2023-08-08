Месси вошёл в топ-4 лучших бомбардиров клуба «Интер Майами» в истории

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вчера, 08:55

Нападающий клуба «Интер Майами» оформил дубль в поединке 1/8 финала Кубка лиг MLS + MX с «Далласом» (4:4 и 5:3 по пенальти в пользу команды Месси).

Это позволило аргентинцу войти в топ-4 лучших бомбардиров клуба в истории, в активе Лионеля 7 голов в 4 матчах. Лидером списка является (29 мячей), на 2-м месте Леонардо Кампана (16), топ-3 замыкает Роберт Тэйлор (8).