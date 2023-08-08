Месси вошёл в топ-4 лучших бомбардиров клуба «Интер Майами» в истории

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в поединке 1/8 финала Кубка лиг MLS + MX с «Далласом» (4:4 и 5:3 по пенальти в пользу команды Месси).
Это позволило аргентинцу войти в топ-4 лучших бомбардиров клуба в истории, в активе Лионеля 7 голов в 4 матчах. Лидером списка является Гонсало Игуаин (29 мячей), на 2-м месте Леонардо Кампана (16), топ-3 замыкает Роберт Тэйлор (8).
Отыграв полтора часа - в 10-ку снайперов...
Сыграв 4 матча - в четверке бомбардиров...
Судя по лиге в которой играет - к субботе выйдет на первое место..
Отыграв полтора часа - в 10-ку снайперов...
Сыграв 4 матча - в четверке бомбардиров...
Судя по лиге в которой играет - к субботе выйдет на первое место..
в баскетбол играют и там и там, но знаем мы о NBA
в хоккей играют везде, но знаем о NHL
и так далее...
с таким опытом создания лиг и в футболе все будет прогрессивно
уже сейчас картинка с камеры там приятная
местами краше АПЛ и Примеры
трибуны забитые, деньги есть, медийка топ
в баскетбол играют и там и там, но знаем мы о NBA
в хоккей играют везде, но знаем о NHL
и так далее...
с таким опытом создания лиг и в футболе все будет прогрессивно
уже сейчас картинка с камеры там приятная
местами краше АПЛ и Примеры
трибуны забитые, деньги есть, медийка топ
дворовый уровень в нашей главной лиге как раз
а там даже сам подход к футбол - высший класс
все главные лиги ведущих видов спорта находятся именно там
через лет 10 сша не будет уступать вообще ни в чем Европе
дворовый уровень в нашей главной лиге как раз
а там даже сам подход к футбол - высший класс
все главные лиги ведущих видов спорта находятся именно там
через лет 10 сша не будет уступать вообще ни в чем Европе
С загорелой певуньей в стогу ночевал,
Что имел не сберег, что любил — потерял.
Был смел и удачлив, но счастья не знал...
С загорелой певуньей в стогу ночевал,
Что имел не сберег, что любил — потерял.
Был смел и удачлив, но счастья не знал...
Теперь рекордами Месси замордуют!)
А впереди ещё рекорды Лео в СА....)
Теперь рекордами Месси замордуют!)
А впереди ещё рекорды Лео в СА....)