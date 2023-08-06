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«Спартак» впервые за 10 лет начал сезон РПЛ с трёх побед подряд

сегодня, 00:34

«Спартак» обыграл на выезде «Рубин» в матче 3-го тура РПЛ (4:1).

Московская команда одержала три победы в трёх играх на старте сезона, что стало лучшим показателем для неё за последние 10 лет. До этого такое удавалось в сезоне 2013/14, когда «красно-белых» тренировал нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.

Ранее «Спартак» выиграл у «Оренбурга» (3:2) и «Балтики» (2:1).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 11:18
У Крыльев 10 забито, у ЦСКА 8 и играют обе команды без усиления, своей молодежью. А покупные - они не надежные.
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 10:12
Кроме матча с Балтикой, Спартак играет хорошо. Главное, что радует, так это то,
что привычная тактика аутсайдеров против КБ, направленная на слом игры,- попытки бесконечного прессинга и перехватов, грубая силовая борьба по всему полю на грани фола или с фолами, больше не действует так эффективно, как это было раньше. Спартаковцы достигают эффективности со слабыми соперниками за счет быстрых и достаточно точных передач, стеночек и забеганий, как в стародавние романцевские времена, создания возможностей для реализации индивидуального мастерства игроков, меняя схему по ходу игры. Линия атаки у Спартака сегодня самая сильная в РПЛ, найдем хорошего ЦЗ- будут отличные шансы на чемпионство.
альсато
альсато
сегодня в 09:52
давать оценки и делать выводы будем после завершения первого этапа чемпионата!...а второй этап-это уже совсем другой чемпионат)))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 09:02
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 08:43
    Над Тарасовкой салюты всю ночь...
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 08:34
    В этом году видимо конкуренция намечается...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 08:19
    Не стоит радоваться пока.
    Враг и оппонент не дремлет).
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 07:54
    Надеюсь в этом году будет битва за чемпионство, а не как последнии года.
    ABir
    ABir
    сегодня в 07:43
    Это правда, что соперниками Спартака были не самые сильные клубы России, но раньше и с такими командами КБ умудрялись терять очки. Так что стартовый прогресс Спартака налицо
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 07:42
    Пока молодцы.... посмотрим на стату через 10 матчей.
    pj6g7pt8x8w4
    pj6g7pt8x8w4
    сегодня в 07:36
    Выигрывать можно пока не встретятся достойные соперники, а пока соперники позволяют их обыгрывать
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 07:33
    Ну а теперь следующие 10 лет надо по чаще повторять такие старты...
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 07:32
    Такие результаты радуют болельщиков Спартака!!!
    Vladimir808
    Vladimir808
    сегодня в 07:15
    Результат впечатляет, 9 забитых мячей. Хорошо усилился Спартак. С победой КБ!!
    Nottrow
    Nottrow
    сегодня в 06:41
    Победы над бывшими командами пердива, потот будет разочарование от отлеух от сильнейших.
    Валерыч
    Валерыч
    сегодня в 05:24
    Отличный старт Спартака, но главное не расслабляться.
    Чемпионат ещё только начался и впереди у красно-белых
    матч с Уралом в гостях, очень крепкой и неудобной командой.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 02:43
    Ну когда-то же должно было это случится.
    Viollator
    Viollator
    сегодня в 01:44
    Нам бы ещё очков 20, что бы в переходные не попасть. Тренделя до конца года сменят
    Futurista
    Futurista ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
    сегодня в 01:35
    С сильнейшими у Спартака и так был паритет, если смотреть например по прошлому сезону....как раз с оренбургами и подобными теряли очки...так что норм....
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 00:52
    Оренбург, Балтика, Рубин - Спартак разнес в пух и прах сильнейших лидеров РПЛ.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 00:38
    Урааааааа! Ёрш твою мать! Радуемся!
    Гость
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