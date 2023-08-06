«Спартак» впервые за 10 лет начал сезон РПЛ с трёх побед подряд

«Спартак» обыграл на выезде «Рубин» в матче 3-го тура РПЛ (4:1).
Московская команда одержала три победы в трёх играх на старте сезона, что стало лучшим показателем для неё за последние 10 лет. До этого такое удавалось в сезоне 2013/14, когда «красно-белых» тренировал нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Ранее «Спартак» выиграл у «Оренбурга» (3:2) и «Балтики» (2:1).
что привычная тактика аутсайдеров против КБ, направленная на слом игры,- попытки бесконечного прессинга и перехватов, грубая силовая борьба по всему полю на грани фола или с фолами, больше не действует так эффективно, как это было раньше. Спартаковцы достигают эффективности со слабыми соперниками за счет быстрых и достаточно точных передач, стеночек и забеганий, как в стародавние романцевские времена, создания возможностей для реализации индивидуального мастерства игроков, меняя схему по ходу игры. Линия атаки у Спартака сегодня самая сильная в РПЛ, найдем хорошего ЦЗ- будут отличные шансы на чемпионство.
что привычная тактика аутсайдеров против КБ, направленная на слом игры,- попытки бесконечного прессинга и перехватов, грубая силовая борьба по всему полю на грани фола или с фолами, больше не действует так эффективно, как это было раньше. Спартаковцы достигают эффективности со слабыми соперниками за счет быстрых и достаточно точных передач, стеночек и забеганий, как в стародавние романцевские времена, создания возможностей для реализации индивидуального мастерства игроков, меняя схему по ходу игры. Линия атаки у Спартака сегодня самая сильная в РПЛ, найдем хорошего ЦЗ- будут отличные шансы на чемпионство.
Враг и оппонент не дремлет).
Враг и оппонент не дремлет).
Чемпионат ещё только начался и впереди у красно-белых
матч с Уралом в гостях, очень крепкой и неудобной командой.
Чемпионат ещё только начался и впереди у красно-белых
матч с Уралом в гостях, очень крепкой и неудобной командой.