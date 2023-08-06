«Спартак» впервые за 10 лет начал сезон РПЛ с трёх побед подряд

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сегодня, 00:34

«Спартак» обыграл на выезде «Рубин» в матче 3-го тура РПЛ (4:1).

Московская команда одержала три победы в трёх играх на старте сезона, что стало лучшим показателем для неё за последние 10 лет. До этого такое удавалось в сезоне 2013/14, когда «красно-белых» тренировал нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.

Ранее «Спартак» выиграл у «Оренбурга» (3:2) и «Балтики» (2:1).