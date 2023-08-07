«Динамо» — 1-й клуб из Москвы, обыгравший в гостях «Зенит» при Семаке в РПЛ

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вчера, 10:51

«Динамо» — первый московский клуб, одержавший победу над «Зенитом» в Санкт-Петербурге в Российской Премьер-Лиге во время работы Сергея Семака главным тренером «сине-бело-голубых».

Последней командой, которой удалось одолеть петербуржцев на выезде в РПЛ , был «Локомотив» под руководством Юрия Сёмина. Это было в октябре 2017 года, тогда «Зенит» возглавлял Роберто Манчини.