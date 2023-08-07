«Динамо» — 1-й клуб из Москвы, обыгравший в гостях «Зенит» при Семаке в РПЛ

«Динамо» — первый московский клуб, одержавший победу над «Зенитом» в Санкт-Петербурге в Российской Премьер-Лиге во время работы Сергея Семака главным тренером «сине-бело-голубых».
Последней командой, которой удалось одолеть петербуржцев на выезде в РПЛ, был «Локомотив» под руководством Юрия Сёмина. Это было в октябре 2017 года, тогда «Зенит» возглавлял Роберто Манчини.
Также прервалась 23-матчевая беспроигрышная серия «Зенита» в играх со столичными коллективами на своём поле в РПЛ. До вчерашнего поединка питерская команда 13 раз обыгрывала клубы из Москвы, эта серия стала рекордной в истории чемпионатов России.
Заслужили...
Заслужили...