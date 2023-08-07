Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Динамо» — 1-й клуб из Москвы, обыгравший в гостях «Зенит» при Семаке в РПЛ

вчера, 10:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Динамо» — первый московский клуб, одержавший победу над «Зенитом» в Санкт-Петербурге в Российской Премьер-Лиге во время работы Сергея Семака главным тренером «сине-бело-голубых».

Последней командой, которой удалось одолеть петербуржцев на выезде в РПЛ, был «Локомотив» под руководством Юрия Сёмина. Это было в октябре 2017 года, тогда «Зенит» возглавлял Роберто Манчини.

Также прервалась 23-матчевая беспроигрышная серия «Зенита» в играх со столичными коллективами на своём поле в РПЛ. До вчерашнего поединка питерская команда 13 раз обыгрывала клубы из Москвы, эта серия стала рекордной в истории чемпионатов России.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Месси вошёл в топ-4 лучших бомбардиров клуба «Интер Майами» в истории
Сегодня, 08:55
Медина — первый игрок в 21-м веке, забивший и за ЦСКА, и за «Спартак» в РПЛ
Вчера, 15:06
«Спартак» впервые за 10 лет начал сезон РПЛ с трёх побед подряд
06 августа
Чалов догнал Семака по голам за ЦСКА в чемпионате России
05 августа
Джикия проводит юбилейный матч в качестве капитана «Спартака»
05 августа
Роналду отличился голом в 22-м сезоне подряд
01 августа
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:19
Поздравления Динамо 👋👋👋🎉🎉🎉
Заслужили...
6jj2j6d888w6
6jj2j6d888w6
вчера в 16:33
Дай бог это не последняя победа, а только начало. Как говорится, мешок развязали )))
lotsman
lotsman
вчера в 15:54
Динамо превзошёл себя, прекрасно сыграл, настроившись на сильного соперника и заслуженно победил. А наш Зенит, видимо, победил ещё до игры, поэтому вышел на поле не настроившись на серьёзную игру и закономерно проиграл. В футболе есть истина - выходить на игру, с любым соперником, как с самым сильным.
viv
viv
вчера в 15:53
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 13:46
    Балуете, Маэстро- балуете!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Futurista
    Futurista
    вчера в 13:31
    Динамо прорубил окно в Питер...точнее вынес дверь....
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ ДАША Д (раскрыть)
    вчера в 11:51
    Конечно вписал, 23 игры подряд не проигрывал дома столичным командам. Динамо не выигрывало с 2014 года, например.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 11:46
    Крыша скособочилась...
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 11:01
    Ну вот и вписал себя Семак в историю Зенита.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     