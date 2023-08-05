Джикия проводит юбилейный матч в качестве капитана «Спартака»

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вчера, 18:34

Для защитника «Спартака» матч 3-го тура РПЛ с «Рубином» стал юбилейным в качестве капитана «красно-белых».

Футболист вышел на поле с капитанской повязкой в 150-й раз.

Игрок выступает за московскую команду с сезона 2016/17.