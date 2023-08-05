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Джикия проводит юбилейный матч в качестве капитана «Спартака»

вчера, 18:34
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Для защитника «Спартака» Георгия Джикии матч 3-го тура РПЛ с «Рубином» стал юбилейным в качестве капитана «красно-белых».

Футболист вышел на поле с капитанской повязкой в 150-й раз.

Игрок выступает за московскую команду с сезона 2016/17.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 19:27
Эта игра и счёт ему подарок!!!!
sova147
sova147
вчера в 19:26
Сегодня ему большая радость и победа
Viollator
Viollator
вчера в 18:50, ред.
Судя по итре и по результатам - испанский и два чехословацкех тренделя - на выход. Эстонский - тоже !
alexgurzan
alexgurzan ответ Валерий Фролов (раскрыть)
вчера в 18:50
Добрый вечер.
Попробуйте амплуа поменять.
Нашёл его.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:45, ред.
Кукуляк об этом знает ????
Наверняка....
Во 2-м тайме увидим....
Валерий Фролов
Валерий Фролов ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 18:43
попробовал найти бонгонда,не получиось)
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:35
Ну юбиляр не подведи!)))
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