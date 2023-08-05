Джикия проводит юбилейный матч в качестве капитана «Спартака»

Для защитника «Спартака» Георгия Джикии матч 3-го тура РПЛ с «Рубином» стал юбилейным в качестве капитана «красно-белых».
Футболист вышел на поле с капитанской повязкой в 150-й раз.
Игрок выступает за московскую команду с сезона 2016/17.
Для защитника «Спартака» Георгия Джикии матч 3-го тура РПЛ с «Рубином» стал юбилейным в качестве капитана «красно-белых».
Футболист вышел на поле с капитанской повязкой в 150-й раз.
Игрок выступает за московскую команду с сезона 2016/17.
Попробуйте амплуа поменять.
Нашёл его.
Попробуйте амплуа поменять.
Нашёл его.
Наверняка....
Во 2-м тайме увидим....
Наверняка....
Во 2-м тайме увидим....