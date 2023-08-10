Капитан «Эспаньола» перейдёт в «Мальорку»

«Мальорка» завершает сделку по приобретению капитана «Эспаньола» Серхи Дардера. Сумма трансфера 8 миллионов евро.
Дардер является воспитанником «Эспаньола». В прошедшем сезоне 29-летний испанец сыграл 41 матч, забил 7 мячей и отдал 4 результативных передачи.
Напомним, по итогам сезона «Эспаньол» покинул Ла Лигу.
Даже расхотелось участвовать в КП с такими призами !((( Скоро за первое место будут разыгрывать набор цветных карандашей, за второе место тетрадь в клетку для морского боя , а третье место цветной ластик !!!)))
Даже расхотелось участвовать в КП с такими призами !((( Скоро за первое место будут разыгрывать набор цветных карандашей, за второе место тетрадь в клетку для морского боя , а третье место цветной ластик !!!)))