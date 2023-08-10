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Капитан «Эспаньола» перейдёт в «Мальорку»

вчера, 15:37

«Мальорка» завершает сделку по приобретению капитана «Эспаньола» Серхи Дардера. Сумма трансфера 8 миллионов евро.

Дардер является воспитанником «Эспаньола». В прошедшем сезоне 29-летний испанец сыграл 41 матч, забил 7 мячей и отдал 4 результативных передачи.

Напомним, по итогам сезона «Эспаньол» покинул Ла Лигу.

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Ironigor
Ironigor ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 15:52
На soccer.ru к призам стали относиться с креативом !!!))))) ☝️🤣🤣🤣🤣🤣
Даже расхотелось участвовать в КП с такими призами !((( Скоро за первое место будут разыгрывать набор цветных карандашей, за второе место тетрадь в клетку для морского боя , а третье место цветной ластик !!!)))
ДСА
ДСА ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:41
Да, за второе место.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:39
Наверное и там будет капитаном через годик!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:38
Непонятно, как теперь Эспаньол собирается возвращатся в высший дивизион.
Гость
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