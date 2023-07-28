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Тренер «Зальцбурга» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

вчера, 08:11

Главный тренер клуба «Ред Булл Зальцбург» Маттиас Яйссле близок к переходу в «Аль-Ахли».

Отмечается, что специалист в ближайшее время возглавит саудовский клуб, переговоры сторон скоро будут завершены.

Ранее стало известно, что «Аль-Ахли» претендует на игрока «Манчестер Сити».

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Все комментарии
ve6zms4fhppa
ve6zms4fhppa
вчера в 12:41
Интересно, пьют ли шейхи энергетики?)
ОПС
ОПС
вчера в 10:13
Хорошо, что не в этом клубе Роналду, а то он постарше этого тренера.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:13
Пусть едет, ноаого найдут, не проблема!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:00
Этот тренер зарекомендовал себя удачными выступлениями в еврокубках с не самым сильным составом.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 08:37
Европа беднеет, та же Германии в рецессии.
Рецессия это тоже самое, что депрессия, но звучит не так страшно.
И тут саудиты решили сливки снять. По сути сами же европейцы и оплачиваю эти переходы, покупая за очень дорого природные ресурсы Саудовской Аравии.
Поздравляю Европа, верный путь выбрали "товарищи"!!!
Гость
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