Тренер «Зальцбурга» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

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вчера, 08:11

Главный тренер клуба «Ред Булл Зальцбург» близок к переходу в «Аль-Ахли».

Отмечается, что специалист в ближайшее время возглавит саудовский клуб, переговоры сторон скоро будут завершены.

Ранее стало известно, что «Аль-Ахли» претендует на игрока «Манчестер Сити».