Главный тренер клуба «Ред Булл Зальцбург» Маттиас Яйссле близок к переходу в «Аль-Ахли».
Отмечается, что специалист в ближайшее время возглавит саудовский клуб, переговоры сторон скоро будут завершены.
Ранее стало известно, что «Аль-Ахли» претендует на игрока «Манчестер Сити».
Рецессия это тоже самое, что депрессия, но звучит не так страшно.
И тут саудиты решили сливки снять. По сути сами же европейцы и оплачиваю эти переходы, покупая за очень дорого природные ресурсы Саудовской Аравии.
Поздравляю Европа, верный путь выбрали "товарищи"!!!
Рецессия это тоже самое, что депрессия, но звучит не так страшно.
И тут саудиты решили сливки снять. По сути сами же европейцы и оплачиваю эти переходы, покупая за очень дорого природные ресурсы Саудовской Аравии.
Поздравляю Европа, верный путь выбрали "товарищи"!!!