Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Луис Энрике может покинуть ПСЖ спустя месяц после назначения

сегодня, 22:57

Испанский тренер Луис Энрике задумался об уходе из ПСЖ спустя всего месяц после назначения.

Сообщается, что тренер обеспокоен ситуацией, которая сложилась вокруг Килиана Мбаппе. Будущее игрока, который конфликтует с руководством и не хочет подписывать новый контракт, находится в подвешенном состоянии, до сих пор неизвестно, где он будет играть в следующем сезоне.

Кроме того, Энрике недоволен слухами о том, что ПСЖ из-за демарша Мбаппе может покинуть спортивный директор Луиш Кампуш. Именно Кампуш привел Энрике в клуб этим летом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиТренер «Зальцбурга» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
28 июля
СлухиБывший тренер «Спартака» может возглавить «Аль-Ахли»
25 июля
СлухиСпаллетти отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии
22 июля
Клопп ответил на вопрос о возможной работе в сборной Германии
21 июля
СлухиГлавный тренер «Фулхэма» Силва может возглавить «Аль-Ахли»
21 июля
Анчелотти дал комментарий на тему своего будущего
21 июля
Сортировать
Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 23:53
Луиш привел в клуб Луиса. Но должность ГТ в футболе, это как на горячей сковороде. Пожелаю удачи Луису Энрике.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 23:51
Пора бы уже определиться
abuefftagir
abuefftagir
сегодня в 23:49
Один негретенок держит в страхе два клуба, тренера,агентов,Париж, Макрона,Францию.Куда этот мир идёт...
us277tchmbtt
us277tchmbtt
сегодня в 23:48
Хочет быть не при чем
Варвар7
Варвар7
сегодня в 23:20
На данный момент реакцию Луиса можно обозначить одной фразой: -"Вот попал!!! )
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 23:19
Париж - Палата номер 6.. Хе..
Futurista
Futurista
сегодня в 23:17
Ironigor
Ironigor
сегодня в 23:16
Луис Энрике может покинуть ПСЖ спустя месяц после назначения .
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 23:04
Ну и дела ваше благородие....))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 