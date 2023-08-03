Луис Энрике может покинуть ПСЖ спустя месяц после назначения .

Испанский тренер Луис Энрике задумался об уходе из ПСЖ спустя всего месяц после назначения.
Сообщается, что тренер обеспокоен ситуацией, которая сложилась вокруг Килиана Мбаппе. Будущее игрока, который конфликтует с руководством и не хочет подписывать новый контракт, находится в подвешенном состоянии, до сих пор неизвестно, где он будет играть в следующем сезоне.
Кроме того, Энрике недоволен слухами о том, что ПСЖ из-за демарша Мбаппе может покинуть спортивный директор Луиш Кампуш. Именно Кампуш привел Энрике в клуб этим летом.