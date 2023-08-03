Луис Энрике может покинуть ПСЖ спустя месяц после назначения .

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сегодня, 22:57

Испанский тренер задумался об уходе из ПСЖ спустя всего месяц после назначения.

Сообщается, что тренер обеспокоен ситуацией, которая сложилась вокруг . Будущее игрока, который конфликтует с руководством и не хочет подписывать новый контракт, находится в подвешенном состоянии, до сих пор неизвестно, где он будет играть в следующем сезоне.