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«Ливерпуль» согласовал трансфер Лавии

вчера, 13:06

«Ливерпуль» договорился с «Саутгемптоном» о приобретении полузащитника сборной Бельгии Ромео Лавии. Сумма сделки 60 миллионов фунтов. На данный момент «красные» пытаются договориться с футболистом.

Сообщается, что сам игрок склоняется к переходу в «Челси». В эти выходные он прибыл в Лондон.

Напомним, «Челси» также сделал официальное предложение по 19-летнему бельгийцу.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:18
Кайседо цель номер 1
При его покупке Лавиа ни к чему будет, хочет в Челси, но глубина состава не резиновая.
Carradona
Carradona
вчера в 13:28
Пускай идет в челси
idres
idres
вчера в 13:24
Челси в каждой бочке затычка.... без них вообще никакие сделки другие клубы не делают...
ДСА
ДСА
вчера в 13:13
Сами английские гранды раздули цены на игроков, теперь пожинают плоды от этого. Всё стоит много-много миллионов.
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