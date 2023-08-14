«Ливерпуль» согласовал трансфер Лавии

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вчера, 13:06

«Ливерпуль» договорился с «Саутгемптоном» о приобретении полузащитника сборной Бельгии . Сумма сделки 60 миллионов фунтов. На данный момент «красные» пытаются договориться с футболистом.

Сообщается, что сам игрок склоняется к переходу в «Челси». В эти выходные он прибыл в Лондон.

Напомним, «Челси» также сделал официальное предложение по 19-летнему бельгийцу.