«Ливерпуль» согласовал трансфер Лавии

«Ливерпуль» договорился с «Саутгемптоном» о приобретении полузащитника сборной Бельгии Ромео Лавии. Сумма сделки 60 миллионов фунтов. На данный момент «красные» пытаются договориться с футболистом.
Сообщается, что сам игрок склоняется к переходу в «Челси». В эти выходные он прибыл в Лондон.
Напомним, «Челси» также сделал официальное предложение по 19-летнему бельгийцу.
При его покупке Лавиа ни к чему будет, хочет в Челси, но глубина состава не резиновая.
При его покупке Лавиа ни к чему будет, хочет в Челси, но глубина состава не резиновая.