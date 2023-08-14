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Неймар подписал контракт с «Аль-Хиляль»

вчера, 10:30

Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар продолжит карьеру в Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» заплатил за игрока 90 миллионов евро плюс бонусы. Контракт до 2026 года.

В прошедшем сезоне Неймар провёл 29 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач, а также получил 10 жёлтых карточек.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:59
Неймар на презентации...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:14
Неймару пророчили стать великим футболистом, с россыпью золотых мячей и трофеев, но по факту не золотых мячей, никакого величия, ни че го... Хорош был в Барсе, в ПСЖ на него всем пофиг было, сборную никуда не привел, одним словом все упустил. Ну хоть заработал)
Nazi
Nazi
вчера в 13:08, ред.
Я лично очень рад, наконец все эти инстаграмщики свалят с веток Парижа и нормальные болельщики, хоть всего 5 шт. смогут пообщаться по человечески.

Спасибо Интеру из Майами и спасибо клубу, что прикупил Неймара...
zooveterinar
zooveterinar ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 12:58
Да на кого ,там глядеть?!!,кроме,что Бензема!!! А этому петуху бразильскому,туда и дорога,и ни разу,даже,не удивительно такому выбору!!!
agentSmith.
agentSmith. ответ Alex12357 (раскрыть)
вчера в 12:34, ред.
Напомните, он годлодал в Париже и был гол в Барселоне или наоборот?
112910415
112910415
вчера в 12:26
песочный мяч завоюет !
galem72
galem72
вчера в 11:55
Хоть источником является утиный итальянец, но вариант с переходом Неймара к арабам — наиболее удобный для всех сторон.
FenixSL
FenixSL ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 11:39
ты на этой части Земли
а там, интересно свое посмотреть
рынок огромен
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 11:12
Смотрел Финал Кубка, не полностью...унылое зрелище. В одной команде бегали и старались Малком ,Милинкович-Савич ,Кулибали. В другой Мане и Брозович. В принципе всё. Роналду пешеходил и бегал иногда трусцой, но свои два момента выжал.И это финал...не интересно было.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:06
Не видать Геше трофеев и его любимых личных статуэток...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 11:05
Будут смотреть персональные фанаты.. остальным разве будет интересно смотреть за ними наблюдать? Да и что там смотреть?
Другое дело, если бы команды из этой страны играли бы в лч, тогда возможно людям было бы интересно.
Alex12357
Alex12357 ответ agentSmith. (раскрыть)
вчера в 11:02
По вашему -как в анекдоте Голодные ,раздетые зато с огоньком!
Alex12357
Alex12357 ответ дурман (раскрыть)
вчера в 11:00
И если бы не Месси из Барселоны не ушли бы великие футболисты !!!
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 11:00
Очень жаль, когда талантливый игрок в расцвете сил забивает не голы, а на свою карьеру. Впрочем, каждый сам решает что ему лучше.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 11:00
Нет. Столько заплатили арабы, это и есть его цена.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 11:00
Неймар отказался от ЛЧ ещё тогда, когда перешёл в Псж..
Одних арабских владельцев, поменял на других и все.
Тот случай, когда отец из за своей жадности загубил карьеру сына..
Alex12357
Alex12357 ответ Busta Rhumes (раскрыть)
вчера в 10:59
ЗМ -это игрушка покупная ,её придумал Месси!!!
Alex12357
Alex12357
вчера в 10:58
Ай да молодец!Команда хорошая ,успехов ей!!!А ПСЖ собирает Африканское отрепье !!!Ну и поделом!!!
Dauletbek
Dauletbek ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 10:56
Вообще-то он его однажды выиграл и забил в финале. Это Мбаппе надо выиграть ЛЧ. И пока не выиграет он из Европы никуда
Roger Young
Roger Young
вчера в 10:55
Отличное решение застарелой проблемы. И Неймар в накладе не останется.

ПСЖ ждет турбулентный год и большие перемены. Смогут ли справиться с ними, большой вопрос. Теперь шансы конкурентов подросли.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 10:53
Вот мне интересно, кто-нибудь собирается смотреть чемпионат Саудовской Аравии? Ожидать матчи Аль-команд? У меня к примеру очень мало времени для просмотра футбола. Я лучше посмотрю МС - Ливерпуль или МС-МЮ, Барса-Реал и игры лиги чемпионов, чем тратить время на матчи арабского чемпионата, независимо оттого, что там многие из Европы играют
izrafel
izrafel
вчера в 10:52
Ну где там свидетели святого Неймара, который ни за что не поедет в СА, потому что ЛЧ хочет выиграть?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 10:36
90 млн.? Дорого
Busta Rhumes
Busta Rhumes
вчера в 10:33
Красава, стремится к золотому мячу)))
дурман
дурман
вчера в 10:32
А каким был футболистом в Барсе ….
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