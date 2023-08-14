Неймар подписал контракт с «Аль-Хиляль»

Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар продолжит карьеру в Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» заплатил за игрока 90 миллионов евро плюс бонусы. Контракт до 2026 года.
В прошедшем сезоне Неймар провёл 29 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач, а также получил 10 жёлтых карточек.
Другое дело, если бы команды из этой страны играли бы в лч, тогда возможно людям было бы интересно.
Другое дело, если бы команды из этой страны играли бы в лч, тогда возможно людям было бы интересно.