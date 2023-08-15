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Тюкавин мог перейти в чемпионат Саудовской Аравии

вчера, 20:46

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, что его клиент мог перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

В свое время был интерес из Саудовской Аравии, были сумасшедшие деньги. Но Костя хочет показать себя в Европе, это нормальное явление. Звонили из Саудовской Аравии, предлагали 3 миллиона евро в год. Ответил — нет. Игрок сказал так же — хочет попробовать себя в Европе сперва. Это было полгода назад. Но Костя сказал сразу — нет, неинтересно.

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Все комментарии
протон
протон ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:37
после окончания ЧМ было модно говорить, что звонят из АПЛ, но футболист верен клубу... после перехода в СА Роналду, Неймара, Кулибали и прочих начались рассказы, что "условный Вася" отказал шейхам, и он были вынуждены взять Неймара . Теперь это так модно и актуально)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:03
Новое прозвище.."Доктор" )))))))
Naherger
Naherger
сегодня в 07:40
Ну и пи....обманщик
112910415
112910415
сегодня в 04:57
Константин знает, что пожилым футболистам сауды больше платят ! ...
ему спешить некуда
drug01
drug01
вчера в 22:52
Поставил цель Европу, тогда иди к ней!
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:34
В Аравии вообще не знают что существует такой футболист
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:53
Смотря для каких футболистов. Его отказ СА, был бы ценен с точки зрения клубного патриотизма, а не игр в Европе.

Вот, ярчайший случай из советской истории! В 1976г., один из турецких клубов, буквально охотился за футболистом Локомотива В.Газзаевым. Турки, по словам Газзаева, предлагали заоблачную сумму по тем временам, неоднократно уговаривали советского футболиста перебраться за границу. На это- Газзаев ответил отказом и впоследствии не жалел о принятом решении. Сам, Газзаев, никогда не скрывал своей мечты играть в ДИНАМО, в котором, через несколько лет и оказался.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:31
Ну Дзюба вообще поздний гриб...
Он чемпионить (4 раза) то начал в 30 лет...
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:16
В возрасте Тюкавина, 21 год, Дзюба был в аренде, в Томске. Не думаю, что тогда он получал 3 миллиона.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:58
Ну не думаю что для нынешних футболистов 3 млн евро в год "сумасшедшие деньги"....
Бывший футболист а ныне доктор проктолого-телефонных наук Артем Дзюба и в РПЛ получал куда больше чем предлагают Константину щедрые аравийские менеджеры....
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:53
В жизни всё бывает , хотя если честно - верится с трудом.)
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:51
рано
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