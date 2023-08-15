Тюкавин мог перейти в чемпионат Саудовской Аравии

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» , рассказал, что его клиент мог перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

В свое время был интерес из Саудовской Аравии, были сумасшедшие деньги. Но Костя хочет показать себя в Европе, это нормальное явление. Звонили из Саудовской Аравии, предлагали 3 миллиона евро в год. Ответил — нет. Игрок сказал так же — хочет попробовать себя в Европе сперва. Это было полгода назад. Но Костя сказал сразу — нет, неинтересно.