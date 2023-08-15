Агент Клаудиньо дал комментарий о возможном уходе игрока из «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, ответил на вопрос о предполагаемом уходе игрока из российского коллектива.
Уход Клаудиньо из «Зенита»? Пока ничего конкретного нет, есть только консультации по нему.
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, ответил на вопрос о предполагаемом уходе игрока из российского коллектива.
Уход Клаудиньо из «Зенита»? Пока ничего конкретного нет, есть только консультации по нему.
",,,есть только консультации по нему"
Все носом по ветру почуяли отсутствие бонусов, Малком небось ещё и звонит из песков, мол так и так, пять мячей отгрузил и попка не вспотела...
Лавэ так и прет... Как по Есенину: " И дичи здесь, братец, до черта, Сама так под порох и прет..."
",,,есть только консультации по нему"
Все носом по ветру почуяли отсутствие бонусов, Малком небось ещё и звонит из песков, мол так и так, пять мячей отгрузил и попка не вспотела...
Лавэ так и прет... Как по Есенину: " И дичи здесь, братец, до черта, Сама так под порох и прет..."