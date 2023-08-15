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Агент Клаудиньо дал комментарий о возможном уходе игрока из «Зенита»

вчера, 10:38

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, ответил на вопрос о предполагаемом уходе игрока из российского коллектива.

Уход Клаудиньо из «Зенита»? Пока ничего конкретного нет, есть только консультации по нему.

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Все комментарии
Red blu
Red blu
вчера в 22:21
Поняли бразильцы что пора валить из Питера.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:32
тогда будет полный швах
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:20
Пусть сезон доиграет и валит !
sova147
sova147
вчера в 12:08
Значит ищет пути ждя новой команды....
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 12:06
Сразу с четырьмя? Это вряд ли.
idres
idres
вчера в 11:46
Если уж его продавать то нужно как получилось с Малкомом.... все отбить по деньгам....
112910415
112910415
вчера в 11:45
пока только с четыремя саудовскими клубами консультируются ...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:25
Это называется "Первый снег"!)
",,,есть только консультации по нему"
Все носом по ветру почуяли отсутствие бонусов, Малком небось ещё и звонит из песков, мол так и так, пять мячей отгрузил и попка не вспотела...
Лавэ так и прет... Как по Есенину: " И дичи здесь, братец, до черта, Сама так под порох и прет..."
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