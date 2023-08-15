Один из лидеров «Крыльев Советов» хочет покинуть клуб

1692101127

вчера, 15:05

Вингер «Крыльев Советов» хочет покинуть клуб. Игрока не устраивает статус команды и зарплата. Об этом сообщил агент футболиста Эмилио Чемпион.

Гарре хочет уйти. Команда не очень хороша, а его зарплата слишком мала на фоне остальных игроков лиги. Этот вопрос решается, но предложения от лучших команд с большими деньгами и более высокой зарплатой поступают.

Ранее сообщалось, что греческий ПАОК сделал официальное предложение в размере 7 миллионов евро о покупке аргентинца. Самарская команда ответила отказом.

Гарре выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В текущем сезоне 23-летний хавбек сыграл 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Контракт футболиста с самарским клубом действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 3 миллиона евро.