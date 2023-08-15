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Один из лидеров «Крыльев Советов» хочет покинуть клуб

вчера, 15:05

Вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре хочет покинуть клуб. Игрока не устраивает статус команды и зарплата. Об этом сообщил агент футболиста Эмилио Чемпион.

Гарре хочет уйти. Команда не очень хороша, а его зарплата слишком мала на фоне остальных игроков лиги. Этот вопрос решается, но предложения от лучших команд с большими деньгами и более высокой зарплатой поступают.

Ранее сообщалось, что греческий ПАОК сделал официальное предложение в размере 7 миллионов евро о покупке аргентинца. Самарская команда ответила отказом.

Гарре выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В текущем сезоне 23-летний хавбек сыграл 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Контракт футболиста с самарским клубом действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 3 миллиона евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:53
мелкий шантаж ради прибавки
pomor45
pomor45
вчера в 22:33
Надо бы ему на лавке посидеть для корректировки самооценки.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:57
Утка. Отец и агент Гарре утверждает, что сын счастлив с семьёй в Самаре. Склонен больше доверять отцу, чем Чемпиону.
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 16:48
Когда подписывал контракт всё устраивало - и команда, и зарплата.
adekvat
adekvat
вчера в 16:22
7 предлагали стоит 3 надо было продавать, нашли бы еще такого, плюс навар.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:21
А он нормальный? Команда идет на 5 месте, без поражений. Надеюсь, Крылья продадут его выгодно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:10
Игрок приценился зарплатам других игроков, и хочет получать наравне с лучшими...
izrafel
izrafel
вчера в 16:08
Если что то не устраивает, то скатертью дорога... Самара себе найдет аналогичного игрока.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:48
Продавать... карнавальная звезда охренел...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:27, ред.
пусть научится бить пенальти тогда может кто и купит я бы на месте Зенита обменял его на Сутормина или Чистякова
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:25
Интересно посмотреть на зарплатную ведомость клуба
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:22
Он сам себя назначил звездой
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:16
Это ещё кто такой?
Не стоит о нем даже говорить
Гость
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