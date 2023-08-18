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Ромео Лавия стал игроком «Челси»

вчера, 12:18

Полузащитник «Саутгемптона» и сборной Бельгии Ромео Лавия подписал контракт с «Челси». Сумма трансфера составила 58 миллионов фунтов. Контракт рассчитан на семь лет. Игрок будет выступать под номером 45.

Вот что сказал 19-летний бельгиец о своём переходе:

Я очень рад присоединиться к «Челси» и стать частью этого захватывающего проекта. Это удивительный футбольный клуб с великой историей, и я очень рад приступить к работе.

Мне не терпится познакомиться со всеми моими новыми товарищами по команде и начать взаимодействовать на поле, чтобы вместе добиться великих свершений.

Ранее сообщалось, что Лавия близок к переходу в «Челси».

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17 августа
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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 14:30
Лучше перестраховаться. "Идеальное количество" игроков на сезон не оправдывает. У нас полузащитников и вингеров было на 2-3 состава за последние сезоны, но каким-то образом к середине сезона никого не остается на лавке даже.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:06
В этом сезоне в АПЛ новый тренд, если ты не перешел в Челси - то ты лузер.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:00
Интересно Челси сработал в плане укрепления опорной зоны, которыя действительно нуждалась в усилении, но на трансфере Кайседо можно было и остановиться, но решили "гулять так гулять" и прикупили еще и Лавию! Теперь у синих 3 опорника с учетом Галлахера!!! Или Конор уйдет?! Если уйдет тогда норм, если нет, то как они будут делить игровое время???!!! Еврокубков у Челси нет, а наигрывать состав нужно и не думаю, что Поч будет часто менять состав. Считаю, что Кайседо будет основным, а Лавиа и Галлахер на подмену
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:42
В Челси сделали лавку запасных двухъярусную?)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:18
Центр поля хорошо укреплен теперь. Почетино хотел Кайседо и Лавию, получил.
Romeo 777
Romeo 777 ответ labasy (раскрыть)
вчера в 13:17
Галлахер по сути и не ЦОП, хоть и хорошо играет на этой позиции. Лучшая его позиция, это 10-ка, так же умеет играть на флангах. Игрок трудяга, найдут применение воспитаннику.
idres
idres
вчера в 13:14
Не многовато ли за 19 летнего такую сумму платить... и как по поводу играть. В основу запросто может и не попасть.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ labasy (раскрыть)
вчера в 13:01
Кто ещё на выход?
labasy
labasy
вчера в 12:38
Уже не смешно(((, можете теперь за Амбрабатом идти, думаю Галлахар на выход, а то он будет сидеть на лавке, а он добротный игрок
Гость
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