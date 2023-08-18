Ромео Лавия стал игроком «Челси»

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вчера, 12:18

Полузащитник «Саутгемптона» и сборной Бельгии подписал контракт с «Челси». Сумма трансфера составила 58 миллионов фунтов. Контракт рассчитан на семь лет. Игрок будет выступать под номером 45.

Вот что сказал 19-летний бельгиец о своём переходе:

Я очень рад присоединиться к «Челси» и стать частью этого захватывающего проекта. Это удивительный футбольный клуб с великой историей, и я очень рад приступить к работе. Мне не терпится познакомиться со всеми моими новыми товарищами по команде и начать взаимодействовать на поле, чтобы вместе добиться великих свершений.

Ранее сообщалось, что Лавия близок к переходу в «Челси».