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Фанаты «Ливерпуля» почтили память умершего болельщика «Эвертона»

вчера, 18:44
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

Болельщики «Ливерпуля» почтили память фаната «Эвертона» Майкла Джонса.

26-летний парень умер в понедельник днём после того, как получил несовместимую с жизнью травму во время работы на «Брэмли Мур» — новом строящемся стадионе «ирисок».

На 26-й минуте поединка 2-го тура с «Борнмутом» болельщики «красных» вывесили флаг соседского клуба, отдав дань памяти молодому человеку, также они спели культовую песню «You’ll Never Walk Alone». Ранее сегодня главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вместе с командой и персоналом возложил букет цветов в память о Майкле. Перед игрой прошла минута молчания.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:37
Чисто человеческое проявление чувства сострадания.
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 23:26, ред.
    Ironigor
    Ironigor ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 19:24
    Ростову Удачи, от болельщика Алании !✌️✊️🙋🏻‍♂️
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 19:24
    перед смертью все равны..
    Трезвый повар
    Трезвый повар ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 18:57
    С уважением отношусь к такому подходу. В Ростове-на-Дону шулерам в игре всегда морду били. И это в лучшем случае для шулера
    Спасибо за пожелание
    Трезвый повар
    Трезвый повар ответ Joseph Dredd (раскрыть)
    вчера в 18:53
    Я примерно так и думал. Спасибо за уточнение
    Гость
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