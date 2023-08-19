Фанаты «Ливерпуля» почтили память умершего болельщика «Эвертона»

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вчера, 18:44

Болельщики «Ливерпуля» почтили память фаната «Эвертона» Майкла Джонса.

26-летний парень умер в понедельник днём после того, как получил несовместимую с жизнью травму во время работы на «Брэмли Мур» — новом строящемся стадионе «ирисок».

На 26-й минуте поединка 2-го тура с «Борнмутом» болельщики «красных» вывесили флаг соседского клуба, отдав дань памяти молодому человеку, также они спели культовую песню «You’ll Never Walk Alone». Ранее сегодня главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вместе с командой и персоналом возложил букет цветов в память о Майкле. Перед игрой прошла минута молчания.