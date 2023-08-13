В Минспорта рассказали о работе над возвращением продажи пива на стадионах

Заместитель министра спорта России Азат Кадыров сообщил о работе над законопроектом по возвращению продажи пива на стадионах.

Эта тема [о возвращении пива на спортобъекты] в работе. Мы поддерживаем эту тему в целом. Сегодня ведётся работа по доработке соответствующего законопроекта. И мы надеемся, что при соответствующей доработке и решениях правительства Государственной думы этот закон будет принят.