В Минспорта рассказали о работе над возвращением продажи пива на стадионах

Заместитель министра спорта России Азат Кадыров сообщил о работе над законопроектом по возвращению продажи пива на стадионах.
Эта тема [о возвращении пива на спортобъекты] в работе. Мы поддерживаем эту тему в целом. Сегодня ведётся работа по доработке соответствующего законопроекта. И мы надеемся, что при соответствующей доработке и решениях правительства Государственной думы этот закон будет принят.
Утратив чувство коллектива,
по трезвым лицам не скорбя,
страна,упившаяся пивом-
благословляю я тебя!
Утратив чувство коллектива,
по трезвым лицам не скорбя,
страна,упившаяся пивом-
благословляю я тебя!
https://youtu.be/IePhKuC7z5w