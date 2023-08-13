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В Минспорта рассказали о работе над возвращением продажи пива на стадионах

вчера, 14:15

Заместитель министра спорта России Азат Кадыров сообщил о работе над законопроектом по возвращению продажи пива на стадионах.

Эта тема [о возвращении пива на спортобъекты] в работе. Мы поддерживаем эту тему в целом. Сегодня ведётся работа по доработке соответствующего законопроекта. И мы надеемся, что при соответствующей доработке и решениях правительства Государственной думы этот закон будет принят.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 17:40
Интересно, а есть законы о продаже пива на стадионах с другими видами спорта или о продаже алкоголя в театрах?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:58
Эти всегда всё поддерживают горячо! Убрать-горячо...Вернуть-ещё горячее! Какие гарачие парни!!!

Утратив чувство коллектива,
по трезвым лицам не скорбя,
страна,упившаяся пивом-
благословляю я тебя!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:08
Пивное лобби дорогу пробивают. Не безвозмездно).
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:11
Важнее проблем нет?
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:10
По паспорту болельщика пиво будут наливать...

протон
протон
вчера в 14:34
Лучше бы отменили паспорт болельщика и разрешили пива как в добрые советские времена
ДСА
ДСА
вчера в 14:16
Даёшь Балтику 9 !
Гость
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