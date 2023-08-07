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Российская система распознавания лиц использовалась на мундиале 2022 года

вчера, 19:19

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что система распознавания лиц российского производства в 2022 году использовалась в 36 странах мира, в том числе на мировом первенстве по футболу в Катаре.

Система распознавания лиц. Впервые она была запущена в 2018 году на чемпионате мира по футболу. Признана одной из лучших сегодня: в 2021 году NtechLab признана самой точной в мире, тем более с учетом террористических угроз. В 2022 году мы реализовали эти проекты в 36 странах, в том числе на чемпионате мира в Катаре.

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Источник: tass.ru Фото: Сайт football-espana.net
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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Kolenok (раскрыть)
сегодня в 11:19
И что? Чипы производят очень ограниченное количество стран. Практически все полупроводники производятся в Юго-Восточной Азии. Например такие гиганты как Apple, Tesla, Google, Nvidia, закупают чипы в Тайвани. Intel только начинают производить чипы, в странах ЕС в Германии, Италии и Ирландии производится очень малое количество чипов, и то компаниями из США.
Иными словами, чтобы ты не вскрыл, будь то Айфон или Боинг, там будет много импортных компонентов.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 10:51, ред.
В самую точку... Но наш чиновник не ищет лёгких путей, таких, как предложенный вами. Ему сначала надо замутить воду, выловить в ней желанную для него рыбку - поувесистей и пожирнее, а затем снова замутить, чтобы спрятать в водичке все следы своих "славных" дел.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:23, ред.
Иногда я напоминаю своей супруге о каком-то своём судьбоносном по моемУ мнению , а для неё пустяшном поступке, о котором она уже давно забыла, на что она вполне резонно отвечает: " Ну и гордись до самой смерти ".
Когда хвалиться нечем, а "заслуг" кот наплакал, начинают вспоминать такие незначительные и мелкие "дела", что их и в микроскоп не разглядеть.
Tex
Tex ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:11
а ты можешь быть уверен, что закон не будем сделан таким образом, что бы как раз таки тебя на коленях и держать постоянно? Особенно когда есть вопросы по законотворчеству и в целом с отсутствием реального представительства людей во власти?
Сп62
Сп62
сегодня в 07:43
Если система распознавания лиц так отлично работает, зачем тогда паспорт болельщика? Внедряйте и все проблемы будут сняты.
протон
протон
сегодня в 04:15
Ничего не изменится. Эти данные будут использоваться только в целях безопасности. Как и любые другие. Есть специальные процедуры. Технологии и наука для этого и существуют, чтобы делать жизнь лучше. Вот именно. Приватность не будет нарушена. А если человек нарушает закон, тогда его будут проверять. Но не рандомные люди. А те, кто что-то расследует. Вот и всё. Является это нарушением приватности? Решать не мне. Но я буду только рад, если мир чище станет. Всем плевать на то, кто и чем с кем-то занимается. Это просто информация, которая где-то сохраняется. Вот и всё. Как комментарии на этом сайте. Моя свобода от этого нарушается? Не думаю.
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 00:20


Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" можно посмотреть в блоке турнирных таблиц на главной странице.


Grizly88
Grizly88
вчера в 23:49
Бред какой-то
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:58
Лучше бы там работала система распознавания симуляций и судейских действий, тогда бы Мбаппе был чемпионом
a39xcjy88xc3
a39xcjy88xc3
вчера в 21:49
Как-то раньше не знали, и пиво разрешалось
galem72
galem72
вчера в 21:18
Лысый дрезденский соратник уже планшет и самолет "представил". На камеру убогому тассу можно и на Марс слетать. Турбопатриоты всё схавают. А по факту, китайских умных сканеров наставили и снова объявили о своём каком-то сверхдержавии.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:12
И верите этому? Гос.деньги сожрали
ДСА
ДСА
вчера в 21:11
Ни одного не распознали, поэтому очень эффективна.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Футболян (раскрыть)
вчера в 20:58
В РПЛ прямая и не нужна. Впрочем, как и наискось.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:57, ред.
Казна бездонна... для важных дел государственных!

"Сурьёзный сдвиг в научной области достигнут! Это вам, батенька, не марсоходы запускать!" - как сказал бы магистр Йода юному падавану Люку С...

P.S. Чемезов отчитался. Молодец. На очереди доклад Рогозина об освоении 98-ми лярдов на исследования далёкого космоса... Ждёмс.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:43
Выходит Путин на крыльцо,глядит-все на одно лицо!
Какой бы не был виден стяг,понятно-это точно враг!
Лишь не стандартны лица,гляньте:Товарищ Си и друг наш Батька!
cska1948
cska1948
вчера в 20:30
Теперь понятно, почему фанаты Москвы и Питера так упорно выступают против паспорта болельщика.
Футболян
Футболян
вчера в 20:29
Да вы прямую линию офсайда создать не можете
Kolenok
Kolenok
вчера в 20:22
На Китайских чипах
Denis Chistyakov
Denis Chistyakov
вчера в 20:09
систему вар свою сделайте еще
adekvat
adekvat
вчера в 19:42, ред.
Но хоть в чем то всех обошли.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:41
Значит мы все-таки были на ЧМ))
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