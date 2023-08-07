Российская система распознавания лиц использовалась на мундиале 2022 года

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что система распознавания лиц российского производства в 2022 году использовалась в 36 странах мира, в том числе на мировом первенстве по футболу в Катаре.

Система распознавания лиц. Впервые она была запущена в 2018 году на чемпионате мира по футболу. Признана одной из лучших сегодня: в 2021 году NtechLab признана самой точной в мире, тем более с учетом террористических угроз. В 2022 году мы реализовали эти проекты в 36 странах, в том числе на чемпионате мира в Катаре.