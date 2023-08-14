«Зенит» предоставит бесплатные автобусы на матч со «Спартаком»

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вчера, 15:59

«Зенит» предоставит болельщикам возможность бесплатно доехать из Санкт-Петербурга до стадиона «Открытие Банк Арена» на матч со «Спартаком», а после игры — вернуться домой.

Для этого нужно иметь действующую карту болельщика (Fan ID), возможность купить билет в гостевой сектор (для желающих будет открыта гостевая касса), а также готовность активно поддерживать петербуржцев на протяжении всей игры с соблюдением клубного дресс-кода.

Из Петербурга в Москву автобус отправится вечером 19 августа. Перед поединком болельщики смогут распорядиться свободным временем по своему усмотрению. Планируется, что в обратном направлении автобусы отправятся вскоре после финального свистка, а ранним утром понедельника прибудут в Санкт-Петербург.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт 20 августа.