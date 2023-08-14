«Зенит» предоставит бесплатные автобусы на матч со «Спартаком»

«Зенит» предоставит болельщикам возможность бесплатно доехать из Санкт-Петербурга до стадиона «Открытие Банк Арена» на матч со «Спартаком», а после игры — вернуться домой.
Для этого нужно иметь действующую карту болельщика (Fan ID), возможность купить билет в гостевой сектор (для желающих будет открыта гостевая касса), а также готовность активно поддерживать петербуржцев на протяжении всей игры с соблюдением клубного дресс-кода.
Из Петербурга в Москву автобус отправится вечером 19 августа. Перед поединком болельщики смогут распорядиться свободным временем по своему усмотрению. Планируется, что в обратном направлении автобусы отправятся вскоре после финального свистка, а ранним утром понедельника прибудут в Санкт-Петербург.
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт 20 августа.
21 сентября 1980г болельщики Зенита впервые, сами, по собственному желанию собрались на первый организованный выезд на матч со Спартаком. Так родилось одно из самых больших фанатских движений.
43 года спустя клуб вынужден просить людей бесплатно съездить с ним на все тот же матч со Спартаком.
21 сентября 1980г болельщики Зенита впервые, сами, по собственному желанию собрались на первый организованный выезд на матч со Спартаком. Так родилось одно из самых больших фанатских движений.
43 года спустя клуб вынужден просить людей бесплатно съездить с ним на все тот же матч со Спартаком.