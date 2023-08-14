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«Зенит» предоставит бесплатные автобусы на матч со «Спартаком»

вчера, 15:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит20.08.2023 в 19:30 Не начался

«Зенит» предоставит болельщикам возможность бесплатно доехать из Санкт-Петербурга до стадиона «Открытие Банк Арена» на матч со «Спартаком», а после игры — вернуться домой.

Для этого нужно иметь действующую карту болельщика (Fan ID), возможность купить билет в гостевой сектор (для желающих будет открыта гостевая касса), а также готовность активно поддерживать петербуржцев на протяжении всей игры с соблюдением клубного дресс-кода.

Из Петербурга в Москву автобус отправится вечером 19 августа. Перед поединком болельщики смогут распорядиться свободным временем по своему усмотрению. Планируется, что в обратном направлении автобусы отправятся вскоре после финального свистка, а ранним утром понедельника прибудут в Санкт-Петербург.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт 20 августа.

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Источник: ФК «Зенит»
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:54
Вот это щедрость! 😅🤣😅 А кули, пока газпрём башляет.
Naherger
Naherger
вчера в 23:10
А говорят посещаемость не упала совсем😂ну клоуны
Сп62
Сп62
вчера в 21:14
А такси предоставить слабо?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:31
"Из Петербурга в Москву автобус отправится вечером 19 августа."

Один что ли???
Может ещё и пятиместный??
протон
протон
вчера в 18:12
Были бесплатные билеты, потом доплаты и бесплатная кормежка, теперь вот покатают по стране бесплатно... Не проще отменить фанайди?
21 сентября 1980г болельщики Зенита впервые, сами, по собственному желанию собрались на первый организованный выезд на матч со Спартаком. Так родилось одно из самых больших фанатских движений.

43 года спустя клуб вынужден просить людей бесплатно съездить с ним на все тот же матч со Спартаком.
ДСА
ДСА
вчера в 17:39
Не бесплатно, а за счёт народных денег автобусы.
Futurista
Futurista ответ Nottrow (раскрыть)
вчера в 17:12
Ничего не понял....много ошибок в тексте...
Nottrow
Nottrow ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:59
В случае выиграша Зенита, стартак доставляет болельщиков Зенита домой на своем горбу. С чего такая уверенность, что спартак выиграет, В Екатеринбурге доказали, что спартак не способен выиграть даже у команды низа второй восьмерки.
Futurista
Futurista
вчера в 16:35
Внизу обьявления мелким шрифтом:
В случае проигрыша Зенита назад в Питер пешком....
Гость
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