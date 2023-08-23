Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Шеффилд Юнайтед» хочет подписать победителя молодёжного чемпионата Европы

вчера, 14:08

Нападающий «Астон Виллы» и молодёжной сборной Англии Кэмерон Арчер близок к переходу в «Шеффилд Юнайтед». Сумма трансфера составит 18-19 миллионов фунтов. «Астон Вилла» сможет выкупить футболиста обратно.

Арчер является воспитанником бирмингемского клуба. В прошедшем сезоне, выступая за «Астон Виллу» и «Мидлсбро» на правах аренды, 21-летний англичанин сыграл 30 матчей, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач (все результативные действия в Чемпионшипе). Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 12 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Анчелотти заявил, что «Реал» закончил работу на трансферном рынке
Сегодня, 14:57
СлухиАзмун близок к переходу в «Рому»
Сегодня, 12:06
СлухиОдин из главных талантов Испании перейдёт в Саудовскую Аравию
Сегодня, 10:53
СлухиПочеттино хочет, чтобы «Челси» продал Лукаку
Сегодня, 10:36
Слухи«Манчестер Сити» сделал предложение «Вулверхэмптону» по Нуньешу
Сегодня, 00:40
Слухи«Лион» выдвинул условия ПСЖ по трансферу своего нападающего
Вчера, 19:49
Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 15:51
Руки прочь от Арчера! Самим нужен.

Продавать перспективного молодого игрока - бредятина полная, его уже через год можно будет продать подороже, а если до 25 лет подержать у себя, так сами подумайте, сколько миллионов игрок сборной будет стоить. Тем более в свои 20 лет он играл в основе клуба топ-7 Англии, лучшей футбольной лиги мира. Если руководство не дураки, если нет огромных "Севильских" долгов, до 25 лет ТОЛЬКО аренда. Но и самим пригодится в составе
k3x62a2nyrba
k3x62a2nyrba
вчера в 15:26
Перспективный парень нужен с планами на будущее
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 