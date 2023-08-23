«Шеффилд Юнайтед» хочет подписать победителя молодёжного чемпионата Европы

1692788913

вчера, 14:08

Нападающий «Астон Виллы» и молодёжной сборной Англии близок к переходу в «Шеффилд Юнайтед». Сумма трансфера составит 18-19 миллионов фунтов. «Астон Вилла» сможет выкупить футболиста обратно.

Арчер является воспитанником бирмингемского клуба. В прошедшем сезоне, выступая за «Астон Виллу» и «Мидлсбро» на правах аренды, 21-летний англичанин сыграл 30 матчей, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач (все результативные действия в Чемпионшипе). Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 12 миллионов евро.