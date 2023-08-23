«Шеффилд Юнайтед» хочет подписать победителя молодёжного чемпионата Европы

Нападающий «Астон Виллы» и молодёжной сборной Англии Кэмерон Арчер близок к переходу в «Шеффилд Юнайтед». Сумма трансфера составит 18-19 миллионов фунтов. «Астон Вилла» сможет выкупить футболиста обратно.
Арчер является воспитанником бирмингемского клуба. В прошедшем сезоне, выступая за «Астон Виллу» и «Мидлсбро» на правах аренды, 21-летний англичанин сыграл 30 матчей, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач (все результативные действия в Чемпионшипе). Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 12 миллионов евро.
Продавать перспективного молодого игрока - бредятина полная, его уже через год можно будет продать подороже, а если до 25 лет подержать у себя, так сами подумайте, сколько миллионов игрок сборной будет стоить. Тем более в свои 20 лет он играл в основе клуба топ-7 Англии, лучшей футбольной лиги мира. Если руководство не дураки, если нет огромных "Севильских" долгов, до 25 лет ТОЛЬКО аренда. Но и самим пригодится в составе
Продавать перспективного молодого игрока - бредятина полная, его уже через год можно будет продать подороже, а если до 25 лет подержать у себя, так сами подумайте, сколько миллионов игрок сборной будет стоить. Тем более в свои 20 лет он играл в основе клуба топ-7 Англии, лучшей футбольной лиги мира. Если руководство не дураки, если нет огромных "Севильских" долгов, до 25 лет ТОЛЬКО аренда. Но и самим пригодится в составе