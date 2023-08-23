«Интер» согласовал трансфер Павара

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вчера, 10:49

Защитник «Баварии» и сборной Франции продолжит карьеру в «Интере». В ближайшие дни игрок пройдёт медицинское обследование. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро плюс 2-3 миллиона евро в виде бонусов.

Павар выступает за «Баварию» с лета 2019 года. На его счету: 163 игры, 12 голов, 12 голевых передач и 24 карточки (23 жёлтых и 1 красная). В прошедшем сезоне француз сыграл 43 матча, набрал 8 баллов по системе «гол+пас» (7 голов и 1 ассист) и получил 10 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего защитника в 40 миллионов евро.

Ранее генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил интерес к Павару.