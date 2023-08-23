Агент Лаксальта оценил возможность ухода игрока из «Динамо»

Агент защитника «Динамо» Диего Лаксальта Ариэль Красоуски высказался о возможности игрока сменить клубную прописку.
Да, к Диего есть интерес. Но он очень хорош в «Динамо». Но я не думаю, что Диего уйдёт из «Динамо». Он и его семья очень хорошо адаптировались как в Москве, так и в клубе.
Динамо, Лаксальт всё ближе к переходу"..
Утка это, никакого предложения нет, а сам Лаксальт никуда не собирается.
Диего сейчас один из ключевых игроков и в клубе на него рассчитывают,
по крайней мере в этом сезоне, так что даже если бы предложение и было,
его отклонили бы.
Игрока тоже всё устраивает, особенно его хорошая личка.
Другое дело, что контракт Диего с Динамо истекает следующим летом, и логично
начинать определяться, продлять его или нет.
Подобные вбросы и сентенции вполне могут быть играми самогО Красуоски, мягко подталкивающего клуб к перезаключению..
Динамо, Лаксальт всё ближе к переходу"..
Утка это, никакого предложения нет, а сам Лаксальт никуда не собирается.
Диего сейчас один из ключевых игроков и в клубе на него рассчитывают,
по крайней мере в этом сезоне, так что даже если бы предложение и было,
его отклонили бы.
Игрока тоже всё устраивает, особенно его хорошая личка.
Другое дело, что контракт Диего с Динамо истекает следующим летом, и логично
начинать определяться, продлять его или нет.
Подобные вбросы и сентенции вполне могут быть играми самогО Красуоски, мягко подталкивающего клуб к перезаключению..