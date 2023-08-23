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Агент Лаксальта оценил возможность ухода игрока из «Динамо»

вчера, 19:57

Агент защитника «Динамо» Диего Лаксальта Ариэль Красоуски высказался о возможности игрока сменить клубную прописку.

Да, к Диего есть интерес. Но он очень хорош в «Динамо». Но я не думаю, что Диего уйдёт из «Динамо». Он и его семья очень хорошо адаптировались как в Москве, так и в клубе.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:32
тот случай, когда всё спокойно
Capral
Capral
вчера в 21:28
Дыма без огня не бывает, вероятно, что-то имеется... Семье хорошо в Москве? Можно предложить условия и получше, тем более, я уверен- Лаксальт не видит своё будущее и своей семьи, исключительно в России, когдато, уехать придется. Плюс- общеизвестные санкции. Если действительно интерес из Европы имеется, то почему бы нет, футбольная жизнь скоротечна. И уж совсем смешно читать о том, что он хорош в ДИНАМО. Захарян, тоже был хорош в ДИНАМО, но всё время думал как свалить в Европу. Единственное, что может помешать Лаксальту перейти в европейский клуб- это его частая травматичность. Учитывая то, какой огромный объем работы Лаксальт выполняет на поле- вероятность травмы может стать реальной. Я желаю Лаксальту удачи, как порядочному человеку, который под общий шумок не покинул Россию вместе с пшеком и другими, но, если он, все-таки решит перебраться в Европу, чисто по-человечески его пойму...
протон
протон
вчера в 20:42
Заплести дяде Федору косички и отправить в Геную его
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:40
Пару жёлтых за отвязную игру,и сразу захочет...
Сп62
Сп62
вчера в 20:32
От добра добра не ищут.
баск
баск
вчера в 20:18
Некоторые источники уже во всю трезвонят, что "Дженоа сделала предложение
Динамо, Лаксальт всё ближе к переходу"..
Утка это, никакого предложения нет, а сам Лаксальт никуда не собирается.

Диего сейчас один из ключевых игроков и в клубе на него рассчитывают,
по крайней мере в этом сезоне, так что даже если бы предложение и было,
его отклонили бы.
Игрока тоже всё устраивает, особенно его хорошая личка.

Другое дело, что контракт Диего с Динамо истекает следующим летом, и логично
начинать определяться, продлять его или нет.
Подобные вбросы и сентенции вполне могут быть играми самогО Красуоски, мягко подталкивающего клуб к перезаключению..
yfx9h7j5uk6g
yfx9h7j5uk6g
вчера в 20:06
Таких желающих остаться у нас поиграть не так много
Гость
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