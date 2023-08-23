Агент Лаксальта оценил возможность ухода игрока из «Динамо»

Агент защитника «Динамо» Ариэль Красоуски высказался о возможности игрока сменить клубную прописку.

Да, к Диего есть интерес. Но он очень хорош в «Динамо». Но я не думаю, что Диего уйдёт из «Динамо». Он и его семья очень хорошо адаптировались как в Москве, так и в клубе.