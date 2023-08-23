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«Кадис» отказался продавать форварда в ЦСКА

вчера, 19:36

Агент форварда «Кадиса» Милутина Осмажича Игорь Глушевич подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что игрока пытался приобрести ЦСКА.

Да, всё верно. «Кадис» отказал ЦСКА.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:34
беда не велика
lotsman
lotsman
вчера в 21:42
Ну отказали и ладно. ЦСКА другого найдёт. Свет клином на нём не сошёлся.
протон
протон
вчера в 20:43
А смысл за него переплачивать? Он полгода назад 700тыс стоил. Даже в Кадисе, середняке ла лиги, закрепиться не может. Катается по всяким мутным арендам.

Ну и результативность такая себе. В прошлом сезоне у портишей в аренде за 31 матч 8 голов и один ассист.

За что тут переплачивать, а по гамбургскому счету и платить?

Единственный плюс, который я как дилетант вижу, он силовой форвард. Но у нас вроде Зе есть. Если под ротацию на дистанции, может и имеет смысл. Где-то Зе, где-то он. Но переплачивать? Такое себе. Слишком уж специфический форвард. Нам бы, считаю, кого-то по функционалу, если не по уровню, как Вагнер.
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:17
Нет так нет, ничего страшного.
sova147
sova147
вчера в 20:12
Отказали пусть им будет хуже!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:47
Ну и ладно, вместо Милутина приобрели Виктора. Запоздалая информация ))).
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:42
Добрый вечер. Победа по пенальти, ничья в основное время - ставка победа хозяев проиграна.
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