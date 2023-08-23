«Кадис» отказался продавать форварда в ЦСКА

Агент форварда «Кадиса» Милутина Осмажича Игорь Глушевич подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что игрока пытался приобрести ЦСКА.
Да, всё верно. «Кадис» отказал ЦСКА.
Агент форварда «Кадиса» Милутина Осмажича Игорь Глушевич подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что игрока пытался приобрести ЦСКА.
Да, всё верно. «Кадис» отказал ЦСКА.
Ну и результативность такая себе. В прошлом сезоне у портишей в аренде за 31 матч 8 голов и один ассист.
За что тут переплачивать, а по гамбургскому счету и платить?
Единственный плюс, который я как дилетант вижу, он силовой форвард. Но у нас вроде Зе есть. Если под ротацию на дистанции, может и имеет смысл. Где-то Зе, где-то он. Но переплачивать? Такое себе. Слишком уж специфический форвард. Нам бы, считаю, кого-то по функционалу, если не по уровню, как Вагнер.
Ну и результативность такая себе. В прошлом сезоне у портишей в аренде за 31 матч 8 голов и один ассист.
За что тут переплачивать, а по гамбургскому счету и платить?
Единственный плюс, который я как дилетант вижу, он силовой форвард. Но у нас вроде Зе есть. Если под ротацию на дистанции, может и имеет смысл. Где-то Зе, где-то он. Но переплачивать? Такое себе. Слишком уж специфический форвард. Нам бы, считаю, кого-то по функционалу, если не по уровню, как Вагнер.