Джикия рассказал, звал ли он Жиго обратно в «Спартак»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим защитником «красно-белых» Самуэлем Жиго.
Да, мы общаемся с Жиго. Часто переписываемся, все нормально. Звал ли его обратно в «Спартак»? Нет, не звал.
Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим защитником «красно-белых» Самуэлем Жиго.
Да, мы общаемся с Жиго. Часто переписываемся, все нормально. Звал ли его обратно в «Спартак»? Нет, не звал.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1359082/zhigo-samuel-spartak 23.08.2023
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Ответ: Нет, не звал
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1359082/zhigo-samuel-spartak 23.08.2023
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Ответ: Нет, не звал