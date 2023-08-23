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Джикия рассказал, звал ли он Жиго обратно в «Спартак»

вчера, 13:48

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим защитником «красно-белых» Самуэлем Жиго.

Да, мы общаемся с Жиго. Часто переписываемся, все нормально. Звал ли его обратно в «Спартак»? Нет, не звал.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ agentSmith. (раскрыть)
вчера в 19:41
Ну, на чай то можно позвать от лица Спартака.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:26
Уже давно пора забыть о нем.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:27
После чего Джикия поинтересовался: "Не знаете, а меня Жиго к себе не звал, а то скоро со Спартака самого погонят".
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 14:15
При всём уважении Джикия не тот кто должен кого-то звать в "Спартак".
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:50
Джикия рассказал, звал ли он Жиго обратно в «Спартак»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1359082/zhigo-samuel-spartak 23.08.2023
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Ответ: Нет, не звал
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