У «Зенита» запросили 100 млн евро за сменщика Малкома. Но команде нужен не вингер, а нападающий

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сегодня, 10:13

Крутые футболисты отказываются от РПЛ .

Нереса сложно уговорить, и он не нужен

Малкома пытались заменить по позиции правым вингером. Первым кандидатом стал Давид Нерес, игрок «Бенфики». Знаменитому по выступлениям за «Аякс» футболисту всего 26 лет, но после Амстердама не уехал в «Челси» или МЮ . В «Шахтере» не задержался, ушел в «Бенфику». Хитрые «орлы» заплатили за футболиста год назад 15.3 млн евро. Рыночная стоимость Нереса 25 млн евро.

Но агент Паулу Барбоза узнал, что «Бенфика» запросила у «Зенита» 100 млн евро. Понятно, что это тактика и первый шаг на переговорах. Но зачем выдавать большие деньги, если Нерес не сможет вывести «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов, отработав часть вложений? Нет ничего глупее войны за футболиста, который сам не горит желанием играть в РПЛ и знаменит нестабильностью.

Даже в «Бенфике» Нерес не в основе. Летом у «орлов» появился идеальный правый вингер Ди Мария. Чемпион мира вернулся в клуб, в котором начиналась его европейская карьера. Анхель забил «Порту» в победном финале Суперкубка, пытался спасти «Бенфику» против «Боавишты», но его гола не хватило, уступили 3:2. Нерес выходит на замену, отличился двумя ассистами.

Давид – взрывной и невнимательный футболист. Мало того, что слишком дорогой даже для «Зенита», так еще и не нужен Семаку с учетом новых реалий и другой тактической схемы петербуржцев.

Для схемы «3-5-2» не нужны вингеры

У «Зенита» четыре латераля – Фернандес и Сантос для основы, Караваев и Круговой для подмены. Караваева временно перевели в центр обороны. Также в будущем к Эраковичу, Алипу и Ренану – номинальным центральным защитникам команды, присоединяться Родригао и Чистяков. Достаточно опций справа и слева, особенно если не забывать о существовании Бакаева и Мостового.

Атакующие хавбеки пострадают из-за перехода на «3-5-2», а еще из-за отказа руководства «Зенита» прощаться с Венделом и Клаудиньо. Два бразильца ответственны за самые удачные отрезки команды в новом сезоне. Но можно смело не соглашаться с Клаудиньо, что потеря Малкома не привела к падению качества игры. Кузяева и Родригао тоже логично вспомнить, без них играют хуже.

«Зенит» захромал. Одни соперники этим пользуются – «Динамо» одержало долгожданную победу в Санкт-Петербурге. А другие оппоненты дарят чемпионам легкие победы, как сделал «Спартак» после ошибок Абаскаля. Но переход на новую схему продиктован не только попыткой Семака перекрыть падение уровня командной работы. Также это поиски правильной формации для прогресса.

Пробуют раскрыть Ренана, подстраховать Барриоса по флангам высокими позициями латералей, а также добиться голов Сергеева и Кассьерры. Вот только у парочки форвардов «Зенита» есть один «секрет».

«Зенит» не видит новичка на рынке РПЛ

Бывший нападающий Роман Адамов сравнил Павлюченко и Соболева. Напомнил, что при огромном росте у бывшего нападающего «Тоттенхэма» была скорость, техника и удар с обеих ног. Роман был круче, чем Соболев. Также Адамов сравнил Тюкавина и Кержакова, отмечая, что у Александра в возрасте Константина было «под сто голов». Неправда, Кержаков в 21 год имел 40 мячей.

У Тюкавина 26 голов за «Динамо», нормальный результат. Но общий посыл Адамова потянет, на российском рынке тяжело найти невероятного форварда. Тюкавин в сфере интересов «Зенита», но пока он не заметил Малкома по смыслу, а не по позиции. Но человек, который легко собирает голы, нужен чемпионам. А теперь вернемся к «секрету» форвардов команды.

Кассьерра и Сергеев это средние нападающие. Настолько средние, что им не повторить результаты Дзюбы, не заигравшего в Турции, и Азмуна, которого «Байер» готов запаковать в подарочную бумагу и отправить в Санкт-Петербург, но иранец травмировался. Разговоры о возвращении блудного сына в «Зенит» резко прекратились. Новичка ищут, не верьте опровержениям от «Зенита».

Глава правления клуба Медведев зимой заявил, что не знает Эраковича. И через два предложения сказал, что сербский защитник правша, а не левша. Затем глава «Зенита» добавил, что его клуб партнёр «Црвены Звезды», поэтому петербуржцы не будут ослаблять друзей. Через полгода защитник, которого петербуржцы вели больше года, был перехвачен у «Спартака».

Интереснее многих форвард «Бетиса»

У «Зенита» есть деньги, им многие двери открыты. Но идти надо не в кабинет, где торгуют контрактами чистых вингеров, как Малком, а туда, где можно раздобыть второго нападающего. Такого человека нашли в «Бетисе». Год назад они подписали Луиса Энрике из «Флуминенсе». Отдали 8 млн евро, а у «Зенита» просят 35 млн евро. Луис готов приехать, в отличие от Нереса.

В Севилье Луису Энрике платят 800 тысяч евро в год, а бонусами много не заработал, ведь забил 1 гол и отдал всего 3 передачи. Зачем «Зениту» парень со смешной статистикой? Ответ кроется в прошлом. На родине техничный левша, который предпочитает правый фланг, чаще работал в центре на позиции оттянутого форварда. Новичок может играть в атаке в схеме «3-5-2».

Также Луис Энрике легко будет смещаться на правый фланг, чтобы получить гибридную модель «3-4-3». А Клаудиньо легко уйдет на левый край нападения, где много раз играл. Семаку не достанется готовый новый Малком. Ни один зрелый игрок подобного класса не приедет теперь в РПЛ , даже если переплатить и повторить сумасшедшую зарплату бразильца Малкома.

Элитный сегмент рынка отсекли, но голь на выдумки хитра. Если «Бетис» просит 35 миллионов евро за сырого вингера, который забил один гол в Ла Лиге, то надо искать дальше. И ставить на форварда оттяжки. Когда играешь с двумя нападающими, то надо иметь резервистов по позиции. Чтобы не видеть в атаке ветерана и хавбека Ерохина, Семаку пора потребовать новичка.