«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) в матче 6-го тура РПЛ.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Спартак» идёт на 6-м месте (10 очков), «Ахмат» занимает 8-е место (7 очков).
«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) в матче 6-го тура РПЛ.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Спартак» идёт на 6-м месте (10 очков), «Ахмат» занимает 8-е место (7 очков).
Ахмат потерял очки, будем объективны
Я всё понимаю конечно, Спартак завоевал чемпионство после третьего тура. Это мировой рекорд. Но нельзя же так спустя рукава доигрывать все оставшиеся матчи в чемпионате, хотя бы ради уважения к болельщикам.
Удивляет что про Шелию почти не говорят, хотя стабильно тащит Ахмат
Пруцев так круто сыграл тайм в кубке с Пари НН, а сейчас даже со скамейки не выходит. Я вообще не понимаю ничего. 4-3-3 с двумя восьмерками, которые вообще мяч таскать не умеют.
Ну что, чьи жёлтые карточки помешали Абаскалю на этот раз? А Ромащенко, давшему мастер-класс по игре в обороне, впору сожалеть об упущенной победе, не хватило мастерства "Тереку", чтобы дожать "Спартак" дома еще больше. Селихов сыграл средне, но тогда "Спартак" точно без очков ушел бы с поля...
Ахмат потерял очки, будем объективны
Я всё понимаю конечно, Спартак завоевал чемпионство после третьего тура. Это мировой рекорд. Но нельзя же так спустя рукава доигрывать все оставшиеся матчи в чемпионате, хотя бы ради уважения к болельщикам.
Удивляет что про Шелию почти не говорят, хотя стабильно тащит Ахмат
Пруцев так круто сыграл тайм в кубке с Пари НН, а сейчас даже со скамейки не выходит. Я вообще не понимаю ничего. 4-3-3 с двумя восьмерками, которые вообще мяч таскать не умеют.
Ну что, чьи жёлтые карточки помешали Абаскалю на этот раз? А Ромащенко, давшему мастер-класс по игре в обороне, впору сожалеть об упущенной победе, не хватило мастерства "Тереку", чтобы дожать "Спартак" дома еще больше. Селихов сыграл средне, но тогда "Спартак" точно без очков ушел бы с поля...
Ахмат понравился своим желанием- бороться, играть в атаку!!! В защите отлично действовал Семенов!!! Мощный Канате таранил оборону КБ, быстрый, юркий Бериши- раз за разом убегал от безграмотных защитников Спартака!!! Нехватало, только забитого гола и победы. Увы, несложилось... А ведь как близок был Ахмат к победе...
Ну чтоже, человек из подворотни, еще раз доказал, что он, даже не с остановки, а именно из подворотни, без фонарей... Так угробить команду, может только очень одаренный тренер. Болелы Спартака, я сочувствую вам, но вас предупреждали давно- с этим человеком, вы ничего не добьетесь. Я Уважаю ваш клуб и вашу великую историю, но даже мне, больно смотреть на то, что, это УБОЖЕСТВО вытворяет с вашей командой...
Ахмат понравился своим желанием- бороться, играть в атаку!!! В защите отлично действовал Семенов!!! Мощный Канате таранил оборону КБ, быстрый, юркий Бериши- раз за разом убегал от безграмотных защитников Спартака!!! Нехватало, только забитого гола и победы. Увы, несложилось... А ведь как близок был Ахмат к победе...
Ну чтоже, человек из подворотни, еще раз доказал, что он, даже не с остановки, а именно из подворотни, без фонарей... Так угробить команду, может только очень одаренный тренер. Болелы Спартака, я сочувствую вам, но вас предупреждали давно- с этим человеком, вы ничего не добьетесь. Я Уважаю ваш клуб и вашу великую историю, но даже мне, больно смотреть на то, что, это УБОЖЕСТВО вытворяет с вашей командой...