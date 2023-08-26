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«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом»

вчера, 21:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) в матче 6-го тура РПЛ.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.

«Спартак» идёт на 6-м месте (10 очков), «Ахмат» занимает 8-е место (7 очков).

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Все комментарии
35ppcuyk9nav
35ppcuyk9nav ответ MishaBigdan (раскрыть)
сегодня в 07:22
Их ген.продюсер вчера скакал как обезьяна на стадионе.Так что не удивительно что на Матч ТВ каждый новый сезон Спартак чемпион.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:18
Хороший матч. Игра Спартака держит в тонусе болельщика. Многие, уверен, не думали, что Ахмат упрется с такой силой и покажет лучшую игру сезона с приходом Ромащенко. Беришу было просто не узнать.
Очко не плохо для такого матча. Могло быть и хуже.
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протон
протон
сегодня в 01:05
а вот теперь и вопрос, где всё таки лучшее нападение? у Зенита или Спартака? лучше Кассьерро+Сергеев или Соболев+Промес? в прошлом году Малком поджимал зенитовских нападающих, на себя всё брал, а сейчас Малкома нет и у Кассьеро+Сергеева совсем другая игра, уже виден класс, мастерство... Кассьеро+Сергеев наколотили уже 9 мячей, а Соболев+Промес всего 4 мяча
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 00:00
Не надо писать бред про юбилей Симоняна и про Карреру . Не позорь себя .
Capral
Capral ответ ABir (раскрыть)
вчера в 23:55
Замена Соболева- серьезный шаг к недовольству в команде. Абаскаль, в силу своей бездарности- шарахается из стороны в сторону не зная, что ему предпринять. Когда у тренера, нет четкой и продуманной программы, он начинает действовать методом тыка... Я уважаю тренеров эксперементаторов, но терпеть не могу проходимцев.
ABir
ABir
вчера в 23:41
В прядущих матчах у Спартака прослеживались серьезные проблемы в обороне, сегодня случился запор и в атаке. Не понятно почему заменив единственного форварда Соболева тренерский штаб не выпустил хотя бы Николсона.
MishaBigdan
MishaBigdan
вчера в 23:39
А спартачи с Матч Тв Спартаку уже чемпионство давали,после второго тура.
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:39
Я бы поставил рядом с Абаскалем именно Карреру, но никак ни Ваноли. Каррера стал чемпионом исключительно по случаю юбилея Симоняна, а после этого всё пошло так, как он этого заслуживал, и кончилось тем, что и до конца сезона не дотянул. В Европе этот "чемпион" не снискал славы ни до РПЛ, ни после неё. Абаскаль, если бы ему посчастливилось оказаться на месте и во время Карреры (в год юбилея Симоняна) тоже стал бы чемпионом. Каррера такой же человек с остановки, как и Абаскаль. Может только Карреру нашли на более многолюдной остановке.
Jocket
Jocket
вчера в 23:31
Очень хороший матч для перспективы оказаться во второй восьмерке.
Nottrow
Nottrow
вчера в 23:29
Хотелось бы услышать мнение любителей считать чужие деньги о бюджете спартака.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:23, ред.
Моё мнение неизменно....
Спартак со своей историей...бюджетом...и количеством поклонников - не испытательный полигон для неких непонятных практикантов типа Ванолей-Абаскалей.....
(Каррера не в счет....ибо человек уважаемый...образец коммуникабельности и достоинства...долгих лет ему и удачи во всем)....
Естественно и к составу вопросы.....2 матча...дома...1 гол...и то...с выпрошенного пенальти...
Если есть трансферы...есть желание...есть бюджет...есть море поклонников - но нет результата.....значит налицо непрофессионализм....а уж на какой стадии и с чьей стороны - пусть определит руководство...и сделает выводы....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:18
Одно радует , что не пропустили...)) А все остальное ...матом ....Хотя и к футболистам есть притензии . Хотят играют , хотят дурочку валяют...
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:17
Педагог по призванию- это человек, который кроме педагогических познаний, обладает ещё способностью и желанием работать с самыми разными людьми. Тренеру нужны не столько педагогические знания, сколько эти самые способности и желание. Считаю, что у Семака они есть. Если бы он ещё и футбольным талантом обладал, способным на собственные идеи, то мог бы стать вторым Лобановским, но, увы, он силён только педагогическими способностями. Спаллетти такими не обладал и с командой Халка не справился, но он заметил эти способности у Семака, поэтому и прочил его в тренеры Зенита.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:06
У Ахмата чувствуется фундаментальная подготоака Ташуева. Зря его уволили.
pomor45
pomor45 ответ Некакойшенко (раскрыть)
вчера в 23:03
Не исключаю. Абаскаль, как любой западный индивидуум, насквозь пропитан прагматизмом и в складывающейся ситуации может преследовать такую цель. Более того, все эти иностранные тренеры в силу своей прагматичности такой исход предполагают изначально, иначе в России их никто бы не увидел.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:59
Я не несу ответственность за работу руководства Спартака. Я могу только посочувствовать команде и её болельщикам. Я видел настоящий Спартак, Бескова!!! На мой взгляд, лучшим тренером КБ, после Романцева- был Ваноли. При нем, у команды было лицо, стиль, системность в игре.
Futurista
Futurista ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:58
Вы были на его педагогических занятиях?)...ладно, каждый неспециалист такой как я и вы имеет право на свое некомпетентное мнение...
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:55
Этот слабый тренер привёл команду к чемпионству, которая досталась ему от топового Манчини с середины турнирной таблицы. Может быть Семак не блещет теоретическими познаниями и собственными идеями, но тренер прежде всего педагог. Без этого никакие футбольные познания результата не дадут. Семака слабым педагогом не назовёшь. За время его работы команда пребывала в самых разных составах и ситуациях и всегда Семак находил способы поддержания в команде нужного микроклимата. К тому же, в педагогическом отношении работать с сильными игроками намного сложнее, чем со слабыми.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 22:55
А может и прав бомж Радимов написавший,что Абаскаль хочет расторжения контракта и добивается от Спартака неустойки ?
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:54
Вы не читаете мои посты, поэтому вы меня не понимаете. Я давно сказал, что в футболе Лички нет дворянства, его футбол очень простой и легко читаемый. Вот и сегодня, я написал, что в игре ДИНАМО не видно тренерской руки...

Про ЦСКА, я тоже писал, что Федотов упрямо ставит Облякова в защиту, вместо того, чтобы попытаться попробовать другого человека на это место. А также, я пишу, что Федотов разбазаривает ценные кадры, коих, в его команде- осталось немного.

Читайте мои посты и вы увидите, что я, достаточно объективен ко всем тренерам, и любимчиков у меня нет.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:54, ред.
Это другое?...понятно)...ну а Спартак так же сыграл с Ахматом на своем поле как и сейчас...так что ничего необычного...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:53, ред.
Это отдельная история....
Семак не выиграл 6 матчей у Ахмата...за время своих чемпионств....
Пожалуй худшая статистика Зенита...из всех команд из РПЛ...
Но если в сезоне Зенит уступает в 4-6-ти матчах но это не отображается на чемпионстве - то никто и не вспоминает кому и когда проиграл Зенит...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Mejiak3317 (раскрыть)
вчера в 22:53
А ничего,что ЦСКА вчера сыграл вничью???
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:41
Винить за присутствие человека по имени Абаскаль в Спартаке нужно тех кто нашёл его на остановке. Вопрос ещё и в том, что вообще делали на этой остановке представители клуба с богатейшей историей и традициями? И что это за представители, сдаётся мне, что они знают историю советского футбола и его традиции и величие не лучше меня. И не только всего советского футбола, а и самого Спартака. Так почему мне за них должно быть стыдно и обидно? По-моему таких надо презирать. Но, с прагматичной точки зрения, что сегодня очень модно, соперникам по турниру это только на руку.
Сп62
Сп62
вчера в 22:39
Не пойму, почему Капрал набросился на Абаскаля? Сегодня Личка даже в розовой футболке ничего не показал. Федотов вообще в растерянности. А он кроме Абаскаля никого не видит. А хвалит ещё себя за объективность.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:38, ред.
На самом деле нет)....я нормально отношусь к Абаскалю...не хуже он и не лучше многих...заменить теоретически можно, но кем и какой после этого будет результат тоже неизвестно...нормальные тренеры тренировали Спартак безрезультатно...например Эмери...при никому неизвестном Каррере Спартак стал чемпионом....все-таки мне кажется что главное это сбалансированный состав команды...например Зенит...тренер там откровенно слабый ну или самый обычный...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:33
Кстати)....в прошлом сезоне Зенит как сыграл с Ахматом на своей поляне?)...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:31
Матч не смотрел. В это же время играл Ростов
Нулевая ничья удивила. А считаю что у Спартака самая сильная атакующая линия в лиге
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:29
1 очко...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:27
Маэстро, а вот этот ШЕДЕВР- сделает Вас ВЕЛИКИМ, НАВЕКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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