Роналдиньо обвиняют в организации финансовой пирамиды

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вчера, 14:54

Чемпиону мира 2002 года и обладателю «Золотого мяча»-2005 запретили выезд из Бразилии. Легендарный игрок проходит по делу о мошенничестве и при этом не является на судебные заседания.

Роналдиньо обвиняют в махинациях с криптовалютами и организации финансовой пирамиды. Бывший футболист сборной Бразилии должен был дать показания перед парламентской комиссией, но дважды пропустил заседания по делу его компании 18K Ronaldinho.

Сотрудники полиции также хотели изъять у Роналдиньо паспорт, но не застали экс-игрока дома. Теперь его обязали самостоятельно явиться в участок и сдать документ.