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Роналдиньо обвиняют в организации финансовой пирамиды

вчера, 14:54

Чемпиону мира 2002 года и обладателю «Золотого мяча»-2005 Роналдиньо запретили выезд из Бразилии. Легендарный игрок проходит по делу о мошенничестве и при этом не является на судебные заседания.

Роналдиньо обвиняют в махинациях с криптовалютами и организации финансовой пирамиды. Бывший футболист сборной Бразилии должен был дать показания перед парламентской комиссией, но дважды пропустил заседания по делу его компании 18K Ronaldinho.

Сотрудники полиции также хотели изъять у Роналдиньо паспорт, но не застали экс-игрока дома. Теперь его обязали самостоятельно явиться в участок и сдать документ.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 21:38
Это конечно же его оправдывает.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:09
Скорее всего использовали его имя, а он особо не разбирался что за дела.
протон
протон
вчера в 18:17
Щх уж эти бразильцы... Робиньо изнасилование, Пакета ставки, Неймар азартные игры, Роналдиньо финансовая пирамида, Роналдо вазэктомия, Роберто Карлос дофига жен и детей, Дани Алвес в тюрьме, Кака вторая жена, Каземиро пушечный удар, Ришарлисон танец курицы или как там, у Гарринчи короткая нога, Ривалдо играл до 40 с чем-то лет
... Какие разнообразные все
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:05
Скорее всего он вляпался в это
t4yjrpzu7dy4
t4yjrpzu7dy4
вчера в 16:03
Как-то надо выживать одному из лучших игроков, это называется предпринимательство
idres
idres
вчера в 15:42
Новый бразильский Мавроди...:)))
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:29
И как великий футболист, и как финансовый организатор - Рональдиньо всегда был на вершине.
ДСА
ДСА
вчера в 15:28
А кто не без греха? Каждый хочет заработать.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 15:08
В России МММ, в Бразилии РоРиРо.
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:05
Подавайте в интерпол
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:57
Ничего страшного, главное что не футболистку поцеловал))
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