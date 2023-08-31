Головин приедет в расположение национальной команды России на сбор

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщил, что игрок приедет в расположение сборной России на сентябрьский сбор.
Саша приедет в расположение сборной. Он всегда рад приезжать в сборную и выступать за национальную команду.
30 августа тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным назвал состав сборной на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Новогорске с 4 по 12 сентября.
В последний раз Головин играл за сборную России 14 ноября 2021 года, это был выездной матч отборочного цикла к ЧМ-2022 с Хорватией (0:1). В 2023 году хавбек был вызван в национальную команду на товарищеские встречи с Ираном и Ираком, но не приехал на сбор в связи с травмой.