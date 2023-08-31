Головин приедет в расположение национальной команды России на сбор

1693479171

вчера, 13:52

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» , сообщил, что игрок приедет в расположение сборной России на сентябрьский сбор.

Саша приедет в расположение сборной. Он всегда рад приезжать в сборную и выступать за национальную команду.

30 августа тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным назвал состав сборной на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Новогорске с 4 по 12 сентября.