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Головин приедет в расположение национальной команды России на сбор

вчера, 13:52

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщил, что игрок приедет в расположение сборной России на сентябрьский сбор.

Саша приедет в расположение сборной. Он всегда рад приезжать в сборную и выступать за национальную команду.

30 августа тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным назвал состав сборной на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Новогорске с 4 по 12 сентября.

В последний раз Головин играл за сборную России 14 ноября 2021 года, это был выездной матч отборочного цикла к ЧМ-2022 с Хорватией (0:1). В 2023 году хавбек был вызван в национальную команду на товарищеские встречи с Ираном и Ираком, но не приехал на сбор в связи с травмой.

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:15
У нег автографы будут брать остальные игроки сборной))
Гость
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