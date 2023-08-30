В сборную России вызваны 49 футболистов

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вчера, 21:18

Тренерский штаб национальной команды России во главе с назвал состав сборной на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в списке 49 футболистов.

Вратари

Матвей Сафонов, Станислав Агкацев (оба ­– «Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва) Илья Помазун («Урал», Екатеринбург), Владислав Тороп ( ЦСКА , Москва).

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все – «Спартак», Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Артём Макарчук, Вячеслав Литвинов (оба ­– «Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва), Андрей Лангович, Виктор Мелехин, Илья Вахания (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Егор Погостнов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив» Москва).

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо», Москва), Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Ермаков (все – ЦСКА , Москва), Александр Юшин («Урал», Екатеринбург), Александр Головин («Монако»), Степан Оганесян («Оренбург»), Владимир Хубулов, Сергей Бабкин (оба – «Крылья Советов», Самара), Эдгар Севикян, Ярослав Михайлов (оба – «Пари НН», Нижний Новгород»), Дмитрий Васильев («Зенит» Санкт-Петербург), Кирилл Кравцов («Сочи»).

Нападающие

Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Фёдор Чалов ( ЦСКА , Москва), Тамерлан Мусаев («Балтика», Калининград).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.

Ранее сообщалось, что россияне могут сыграть два поединка против олимпийской сборной Египта, а также против команды Катара.