Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыТоварищеские матчи. Сборные 2023

В сборную России вызваны 49 футболистов

вчера, 21:18

Тренерский штаб национальной команды России во главе с Валерием Карпиным назвал состав сборной на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в списке 49 футболистов.

Вратари

Матвей Сафонов, Станислав Агкацев (оба ­– «Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва) Илья Помазун («Урал», Екатеринбург), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва).

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все – «Спартак», Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Артём Макарчук, Вячеслав Литвинов (оба ­– «Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва), Андрей Лангович, Виктор Мелехин, Илья Вахания (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Егор Погостнов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив» Москва).

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо», Москва), Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Ермаков (все – ЦСКА, Москва), Александр Юшин («Урал», Екатеринбург), Александр Головин («Монако»), Степан Оганесян («Оренбург»), Владимир Хубулов, Сергей Бабкин (оба – «Крылья Советов», Самара), Эдгар Севикян, Ярослав Михайлов (оба – «Пари НН», Нижний Новгород»), Дмитрий Васильев («Зенит» Санкт-Петербург), Кирилл Кравцов («Сочи»).

Нападающие

Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Тамерлан Мусаев («Балтика», Калининград).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.

Ранее сообщалось, что россияне могут сыграть два поединка против олимпийской сборной Египта, а также против команды Катара.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Динамо» сообщили, почему Тюкавин и Бальбуэна не сыграли со «Спартаком»
29 августа
ОфициальноПять иностранных игроков «Спартака» вызваны в свои сборные
28 августа
Эракович не сыграет с «Уралом» из-за повреждения
26 августа
В ЦСКА рассказали, почему Акинфеев не сыграл против «Оренбурга»
25 августа
ОфициальноАкинфеев не включён в стартовый состав ЦСКА на матч с «Оренбургом»
25 августа
ОфициальноЦСКА заявил Давилу на РПЛ
25 августа
Сортировать
Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 07:16
Эх, жаль напов маловато, а то можно четыре сборных собрать из таков-го состава - пусть соперник репу чешет))
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 03:37
Предлагаю на следующий сбор вызвать всех футболистов РПЛ с российскими паспортами.
valt134
valt134
сегодня в 02:43
Клоунада… Хватаюсь за голову…
galem72
galem72
сегодня в 00:00
А лучше бы 149 для развлечения! Устроили бы междусобойчик с четырьмя воротами и восемью вратарями. Всё равно эти картинные потуги ничего не исправят.
adekvat
adekvat
вчера в 22:39
Это не сборная, а проходной двор. Не припомню игрока с паспортом которого Карпин не вызывал в сборную.
7stars2
7stars2
вчера в 22:30
Они что сборной Катара договорились что можно будет в игре сделать тридцать замен?
cska1948
cska1948
вчера в 22:02
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 22:00
    Futurista
    Futurista
    вчера в 21:48
    Asper
    Asper
    вчера в 21:22
    Маловато
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:21
    Решили никого не обидеть)
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     