Роналду забил 850-й гол в карьере

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился забитым голом в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хазма» (5:1).
Таким образом, КриРо забил свой 850-й гол в карьере. Португалец забивает уже в третьей игре «Аль-Насра» подряд.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился забитым голом в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хазма» (5:1).
Таким образом, КриРо забил свой 850-й гол в карьере. Португалец забивает уже в третьей игре «Аль-Насра» подряд.
Месси дважды дарили липовые награды на ЧМ типа "лучший игрок турнира". После того, как Саудовская Аравия обыграла Меську и ко, судьи начали тащить сборную Аргентины. Столько пенальти за один ЧМ наверное никто не получал. Возможно, катарские владельцы ПСЖ купили Меське тот титул.
Месси дважды дарили липовые награды на ЧМ типа "лучший игрок турнира". После того, как Саудовская Аравия обыграла Меську и ко, судьи начали тащить сборную Аргентины. Столько пенальти за один ЧМ наверное никто не получал. Возможно, катарские владельцы ПСЖ купили Меське тот титул.
А кто-то (проект ФИФА и УЕФА) - выдуманный чемпион мира.
А кто-то (проект ФИФА и УЕФА) - выдуманный чемпион мира.
✔️ 12+5 за 11 игр в этом сезоне
✔️ Третий матч подряд забивает и ассистирует
✔️ Официально обошёл Пушкаша (1090) по количеству очков гол+пас (1091)
✔️ Первый футболист, забивший 850 голов в профессиональной карьере (696 голов на уровне топ-3 Чемпионатов за Реал, МЮ и Юве - больше всех)
Теперь у Криша 850+241 по гол+пас и ему осталось отдать всего 1 ассист, чтобы сравняться с Томасом Мюллером по количеству ассистов (242)
Ну и к слову, осталось забить всего 44 гола чтобы сравняться с Уэйном Грётцки (894 шайбы)
Невероятный игрок!!!
✔️ 12+5 за 11 игр в этом сезоне
✔️ Третий матч подряд забивает и ассистирует
✔️ Официально обошёл Пушкаша (1090) по количеству очков гол+пас (1091)
✔️ Первый футболист, забивший 850 голов в профессиональной карьере (696 голов на уровне топ-3 Чемпионатов за Реал, МЮ и Юве - больше всех)
Теперь у Криша 850+241 по гол+пас и ему осталось отдать всего 1 ассист, чтобы сравняться с Томасом Мюллером по количеству ассистов (242)
Ну и к слову, осталось забить всего 44 гола чтобы сравняться с Уэйном Грётцки (894 шайбы)
Невероятный игрок!!!
Наверное сейчас будут ремарки про пенальти и про "набитие статы")...
Наверное сейчас будут ремарки про пенальти и про "набитие статы")...