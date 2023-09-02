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Роналду забил 850-й гол в карьере

вчера, 23:36
Аль-ХазмЛоготип футбольный клуб Аль-Хазм (Эр-Расс)1 : 5Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился забитым голом в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хазма» (5:1).

Таким образом, КриРо забил свой 850-й гол в карьере. Португалец забивает уже в третьей игре «Аль-Насра» подряд.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответ БиллиБоб (раскрыть)
сегодня в 12:11
Ты это про гнома в Млс?
БиллиБоб
БиллиБоб ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 12:03
Ну почему бы не забивать и раздавать в по сути дворовом турнире?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 10:50
О-о.. Чел опять придумал голы, которые никто не признаёт.. Даже ФИФА. Поэтому он и разругался со всеми, в том числе с Европой.. Хе.. Предлагаю ему прилюдно и демонстративно отказаться от его ЗМ, ЗБ, липового звания ЧЕ, кашшай-чакырочных ЛЧ и сдать побрякушки на склад.. Так будет по-мужски.. Но так как он не имеет отношения ко всему мужскому - то это невозможно.. Придётся разлюбить страну Марокко. Хотя он и так ненавидит команду Эн-Нассери..😄 . Недавние слёзы в подтрибунном - доказательство тому.. Мы их помним.. А-ха-ха-ха..😭🤭👍👏..
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:12
Похоже в Саудовской Аравии он сможет взять планку в 1000 голов.
Elliada
Elliada
сегодня в 07:00
Поздравляю вечно второго с достижением отметки 850 голов в карьере. Это единственная вещь, в котором он преуспел больше Месси. Конечно, всё благодаря пенальти и большему количеству игр, но всё же, это достижение.
амурец
амурец ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 02:35
Совершенно точно и не поспоришь
амурец
амурец ответ ESY (раскрыть)
сегодня в 02:34
А какие крутые пасы? Ну может один пас с Хорватией, да и забивал в основном только с пенальти, причем пенальти в каждом матче и в один и тот же временной отрезок, как то странно
ESY
ESY ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:37
Он забивал без пенальти, отдавал очень крутые пасы! Хорваты, привет! Он крут! Чемпион... Спокойной ночи)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ESY (раскрыть)
сегодня в 01:32
Он дотащил команду до этого финала (ему никто не дарил пенальти в каждом матче). В финале, соперник решил избавиться от него. Пайет выполнил эту установку.
Месси дважды дарили липовые награды на ЧМ типа "лучший игрок турнира". После того, как Саудовская Аравия обыграла Меську и ко, судьи начали тащить сборную Аргентины. Столько пенальти за один ЧМ наверное никто не получал. Возможно, катарские владельцы ПСЖ купили Меське тот титул.
ESY
ESY ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:20
Очень рад за него, но всё это так себе. Он номер два(
ESY
ESY ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:15, ред.
Чемпионом можно быть или не быть. Можно ещё быть чемпион Европы, не играя финал!
ESY
ESY ответ Олег Баринов (раскрыть)
сегодня в 01:12
Очень точно)))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:11
Кто-то лучший бомбардир в истории футбола.
А кто-то (проект ФИФА и УЕФА) - выдуманный чемпион мира.
протон
протон ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 00:51, ред.
Традиционная рубрика "Итак, что мы имеем":
✔️ 12+5 за 11 игр в этом сезоне
✔️ Третий матч подряд забивает и ассистирует
✔️ Официально обошёл Пушкаша (1090) по количеству очков гол+пас (1091)
✔️ Первый футболист, забивший 850 голов в профессиональной карьере (696 голов на уровне топ-3 Чемпионатов за Реал, МЮ и Юве - больше всех)
Теперь у Криша 850+241 по гол+пас и ему осталось отдать всего 1 ассист, чтобы сравняться с Томасом Мюллером по количеству ассистов (242)
Ну и к слову, осталось забить всего 44 гола чтобы сравняться с Уэйном Грётцки (894 шайбы)
Невероятный игрок!!!
Олег Баринов
Олег Баринов
сегодня в 00:47
Мне кажется, Месси вообще не Волнует это! Он ЧЕМПИОН МИРА! ВСЁ))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:37
Рон крут и забевает и раздает. Просто лучший!! Отличная игра Аль-Насра, на третий, четвертый и пятый гол шикарные камбинации разыграли. Видно парни играют в удовольствее и все у них получается. Красавцы. Так держать!! Игрок Аль-Хазма кстати тоже круто забил, удар пушка!!
Futurista
Futurista
вчера в 23:40
Месси здесь второй после Роналду...
Наверное сейчас будут ремарки про пенальти и про "набитие статы")...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:39
Очень хорошая сумма голов!
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