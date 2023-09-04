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«Арсенал» и МЮ интересуются талантливым нападающим «Брайтона»

вчера, 11:39

Нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон может продолжить карьеру в топ-клубе.

По данным источника, в переходе 18-летнего форварда заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

В нынешнем сезоне Фергюсон провёл 4 матча за «Брайтон», в которых забил 4 гола.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 16:48, ред.
Брайтон сейчас наверное самый грамотный клуб. Не тратят огромных денег на усиление, раскачивают перспективных на продажу и еще умудряются держаться в верхней части таблицы. А Фергюсона они точно меньше 100млн не продадут.
Alex Riddle
Alex Riddle
вчера в 15:44
Новый Руни? 🤔
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:26
Насколько мне известно, следующим летом Арсенал пойдет за нападающим, и будет готов потратить на это внушительную сумму. Сейчас наш клуб связывают с фамилиями Осимхэна и Тоуни.
Эваес заявил о себе еще по ходу прошлого сезона, а в этом стал основным форвардом Брайтона и забил 4 гола в 4 матчах. Форвард конечно же интересный, но не думаю, что подайдет под стиль игры Артеты, т.к наши форварды много работают в прессинге, а как в этом компаненте работает Эван пока неизвестно, но парнишка интересный!
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:19
Хороший нап , таранный как Холан
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 13:09
Сейчас конечно, т.к. он ещё сырой игрок, а руководство "Брайтона" идеально умеет реализовывать потенциал, лучше клуба ему не найти на ближайшее будущее.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:08
Лучше ли ему будет остаться в клубе за который сейчас играет?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:06
Да после его хэт-трика "Каслу" в субботу наверняка уже пересчитали))
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:56
https://www.soccer.ru/news/1358884/fergyuson-evan-brayton-end-houv-albion

Они его оценили в 135 млн фунтов. и это было в середине августа, тогда он забил всего лишь 1 гол. Так что если продолжит забивать, то зимой цена будет от 150 млн и выше
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:48
Очень сомневаюсь, что "Брайтон" сейчас продаст дёшево игрока, который постоянно прогрессирует и является сейчас уже ключевым в клубе.

С учётом того, что они Кайседо за 120 лямов толкнули, а стоимость Фергюсона по ТМ пока всего 30 миллионов, но он один из лучших потенциальных ЦН в Европе, они меньше чем за сотню его не отдадут.
Гость
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