«Арсенал» и МЮ интересуются талантливым нападающим «Брайтона»

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вчера, 11:39

Нападающий «Брайтона» может продолжить карьеру в топ-клубе.

По данным источника, в переходе 18-летнего форварда заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

В нынешнем сезоне Фергюсон провёл 4 матча за «Брайтон», в которых забил 4 гола.