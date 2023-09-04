«Арсенал» и МЮ интересуются талантливым нападающим «Брайтона»

Нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон может продолжить карьеру в топ-клубе.
По данным источника, в переходе 18-летнего форварда заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
В нынешнем сезоне Фергюсон провёл 4 матча за «Брайтон», в которых забил 4 гола.
С учётом того, что они Кайседо за 120 лямов толкнули, а стоимость Фергюсона по ТМ пока всего 30 миллионов, но он один из лучших потенциальных ЦН в Европе, они меньше чем за сотню его не отдадут.
С учётом того, что они Кайседо за 120 лямов толкнули, а стоимость Фергюсона по ТМ пока всего 30 миллионов, но он один из лучших потенциальных ЦН в Европе, они меньше чем за сотню его не отдадут.
Эваес заявил о себе еще по ходу прошлого сезона, а в этом стал основным форвардом Брайтона и забил 4 гола в 4 матчах. Форвард конечно же интересный, но не думаю, что подайдет под стиль игры Артеты, т.к наши форварды много работают в прессинге, а как в этом компаненте работает Эван пока неизвестно, но парнишка интересный!
Эваес заявил о себе еще по ходу прошлого сезона, а в этом стал основным форвардом Брайтона и забил 4 гола в 4 матчах. Форвард конечно же интересный, но не думаю, что подайдет под стиль игры Артеты, т.к наши форварды много работают в прессинге, а как в этом компаненте работает Эван пока неизвестно, но парнишка интересный!