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Погба не намерен уходить в чемпионат Саудовской Аравии

вчера, 12:50

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба не хочет переходить в клуб из Саудовской Аравии.

«Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад» интересуются хавбеком. Трансферное окно в саудовском чемпионате открыто до 7 сентября. Француз надеется доказать туринцам свою значимость, «бьянконери» же готовы расстаться с футболистом из-за его высокой зарплаты.

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Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:11
Наверное и Лангле уже для тебя сбитый лётчик, раз он предпочёл СА Астон Виллу??? И Маркиньос уже не так хорош, раз он продолжает играть за ПСЖ и не собирается ни в какую СА???
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:08
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть) 2 / 33514 августа в 06:37
Поль Погба - выдающийся французский футболист современности. За свою футбольную карьеру, которая ещё далека до завершения, он сумел выиграть немало трофеев. Важно понять одно сейчас для саудитов на рывке по больше ажиотажа , это имена игроков затем брать одаренных. ну возьмут одаренных и кто будет смотреть чемпионат саудии?))) все очень умно спланировано , арабы умны.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:56
Он же для тебя был крутым игроком, когда слухи связывали его с переходом в СА. Чего мнение своё поменял??? Ты же мне доказывал, что он топ-игрок прямой сейчас.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:45
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 19:23
    Там с ним церемониться не будут, на одной ноге отправят играть.
    Incredulous
    Incredulous ответ протон (раскрыть)
    вчера в 14:26
    Он, по-сути, уже никому не нужен.
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 13:22
    Скоро арабы всех загрибут
    протон
    протон
    вчера в 13:21
    Погба как раз уже сбитый лётчик. Так и не реализовал свой потенциал из-за своего характера и лени. Он не нужен СА
    Гость
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