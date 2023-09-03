Погба не намерен уходить в чемпионат Саудовской Аравии

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вчера, 12:50

Полузащитник «Ювентуса» не хочет переходить в клуб из Саудовской Аравии.

«Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад» интересуются хавбеком. Трансферное окно в саудовском чемпионате открыто до 7 сентября. Француз надеется доказать туринцам свою значимость, «бьянконери» же готовы расстаться с футболистом из-за его высокой зарплаты.