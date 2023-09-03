Погба не намерен уходить в чемпионат Саудовской Аравии

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба не хочет переходить в клуб из Саудовской Аравии.
«Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад» интересуются хавбеком. Трансферное окно в саудовском чемпионате открыто до 7 сентября. Француз надеется доказать туринцам свою значимость, «бьянконери» же готовы расстаться с футболистом из-за его высокой зарплаты.
Поль Погба - выдающийся французский футболист современности. За свою футбольную карьеру, которая ещё далека до завершения, он сумел выиграть немало трофеев. Важно понять одно сейчас для саудитов на рывке по больше ажиотажа , это имена игроков затем брать одаренных. ну возьмут одаренных и кто будет смотреть чемпионат саудии?))) все очень умно спланировано , арабы умны.
Поль Погба - выдающийся французский футболист современности. За свою футбольную карьеру, которая ещё далека до завершения, он сумел выиграть немало трофеев. Важно понять одно сейчас для саудитов на рывке по больше ажиотажа , это имена игроков затем брать одаренных. ну возьмут одаренных и кто будет смотреть чемпионат саудии?))) все очень умно спланировано , арабы умны.
Ты мне тут кучу комментов писал, что Погба топ игрок. Это я отмечал, что он давно никакой пользы не приносил и не играет. А ты мне в ответ кучу сообщений о том какой он крутой игрок.
Ты мне тут кучу комментов писал, что Погба топ игрок. Это я отмечал, что он давно никакой пользы не приносил и не играет. А ты мне в ответ кучу сообщений о том какой он крутой игрок.