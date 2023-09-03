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«Севилья» сделала предложение Серхио Рамосу

вчера, 18:47

Защитник Серхио Рамос находится в сфере интересов «Севильи».

По данным источника, андалусийский клуб предложил бывшему игроку сборной Испании краткосрочный контракт. По этой причине футболист не дал окончательного ответа саудовскому «Аль-Иттихаду».

Переговоры продвигаются. Также на Рамоса претендует одна из ведущих команд Турции.

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Все комментарии
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 21:31
Рамосу уже пора вешать бутсы на гвоздь.
TheBoLt
TheBoLt ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 21:01
Я ни слова не сказал о его заслугах. Но я никогда не забуду, как он уехал в сборную и не вернулся в клуб
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:31
В Саудовской Аравии можно заработать ооооооочень много денег, он же как раз из-за разногласий по зарплате потерял место в Реале.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 20:30
Вот именно.
ecs8cwr23b6z
ecs8cwr23b6z
вчера в 20:24
Скорее всего Рамос к арабам уедет,они найдут подход
Vladimir808
Vladimir808 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:59
1). У Севильи денег не хватит на его зарплату
2). В 05 году Рамос не на деньги повёлся!!!
Он в Реале стал 5 пятикратным чемпионом Испании 4 раза завоевал Ушастого!!!
3). При всём уважении к Севилье, там это невозможно достичь.
4), Это не предательство, а карьерный рост. Шесть лет - Капитан Реала!!!
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:58
Тикай в Аравию, там все бабки
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:48
Севилья не перебьет арабское предложение...
А даром Рамос не будет играть.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:05
Рамос - воспитанник Севильи, который повелся на бабки и сбежал в Реал в далеком 2005. С тех пор с Севильей его вообще не связывают. Уходить к конкуренту это предательство. Ушел бы в МЮ или в Ювентус - никто бы не был против. Не нужен этот трансфер, не тратьте деньги на его зарплату, помните его уход
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