«Севилья» сделала предложение Серхио Рамосу

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вчера, 18:47

Защитник находится в сфере интересов «Севильи».

По данным источника, андалусийский клуб предложил бывшему игроку сборной Испании краткосрочный контракт. По этой причине футболист не дал окончательного ответа саудовскому «Аль-Иттихаду».

Переговоры продвигаются. Также на Рамоса претендует одна из ведущих команд Турции.