«Севилья» сделала предложение Серхио Рамосу

Защитник Серхио Рамос находится в сфере интересов «Севильи».
По данным источника, андалусийский клуб предложил бывшему игроку сборной Испании краткосрочный контракт. По этой причине футболист не дал окончательного ответа саудовскому «Аль-Иттихаду».
Переговоры продвигаются. Также на Рамоса претендует одна из ведущих команд Турции.
2). В 05 году Рамос не на деньги повёлся!!!
Он в Реале стал 5 пятикратным чемпионом Испании 4 раза завоевал Ушастого!!!
3). При всём уважении к Севилье, там это невозможно достичь.
4), Это не предательство, а карьерный рост. Шесть лет - Капитан Реала!!!
2). В 05 году Рамос не на деньги повёлся!!!
Он в Реале стал 5 пятикратным чемпионом Испании 4 раза завоевал Ушастого!!!
3). При всём уважении к Севилье, там это невозможно достичь.
4), Это не предательство, а карьерный рост. Шесть лет - Капитан Реала!!!