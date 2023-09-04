2DROTS обыграли «Динамо» Киров и вышли в четвёртый раунд Кубка России .

Медиаклуб 2DROTS обыграл кировское «Динамо» (2:0) в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России.
В первом тайме голом за 2DROTS отметился Станислав Манаев. Во втором тайме преимущество медиаклуба удвоил Годфред Клуцей.
Отметим, что игра состоялась в необычном месте — на плавучем доке в Мурманской области.
Пи.Си. Годфрид Клацей, или Гаучо нужно запомнить главного тащера 2DROTS он в каждом матче FONBET Кубка России забивал или отдавал голевую....
Пи.Си. Годфрид Клацей, или Гаучо нужно запомнить главного тащера 2DROTS он в каждом матче FONBET Кубка России забивал или отдавал голевую....
Можно поздравить команду Медиалиги с победой в третьем раунде пути регионов в кубке России. Но и это не удивительно, ведь команда в прошлом году тоже показывала очень достойные результаты в кубке России и только смогла проиграть Текстильщику из Иванова в серии пенальти. Больше всего у меня вопросов к руководству РФС и тем кто вообще смог додуматься до того где проводить эту встречу . Мурманская область и плавучий док , какое отношение имеет к этим двум клубам ??? Или чьи-то больные фантазии взяли верх над здравым смыслом . Ладно, понял бы если бы это был финал межгалактического кубка и РФС с федерацией футбола созвездия Козерога решили там провести этот матч!)
Ну а в данном случае, это выглядит как говорится, - "деньги на ветер" и скорее всего очень не малые , учитывая проделанные работы в организации этого матча и в реалиях в которых находится сейчас страна , не говоря уже об курсе валюты и СВО . Кому нужны были такие "показательные выступления"???
Можно поздравить команду Медиалиги с победой в третьем раунде пути регионов в кубке России. Но и это не удивительно, ведь команда в прошлом году тоже показывала очень достойные результаты в кубке России и только смогла проиграть Текстильщику из Иванова в серии пенальти. Больше всего у меня вопросов к руководству РФС и тем кто вообще смог додуматься до того где проводить эту встречу . Мурманская область и плавучий док , какое отношение имеет к этим двум клубам ??? Или чьи-то больные фантазии взяли верх над здравым смыслом . Ладно, понял бы если бы это был финал межгалактического кубка и РФС с федерацией футбола созвездия Козерога решили там провести этот матч!)
Ну а в данном случае, это выглядит как говорится, - "деньги на ветер" и скорее всего очень не малые , учитывая проделанные работы в организации этого матча и в реалиях в которых находится сейчас страна , не говоря уже об курсе валюты и СВО . Кому нужны были такие "показательные выступления"???
Чего крутого в том, что никакие болельщики не смогли посмотреть матч, по факту?)
Можно было и дальше фантазию развернуть и сыграть на аэродроме на Курильских островах, на буровой вышке в Ледовитом океане или в угольной шахте, но тут по факту мысль, видимо, что болельщики должны привыкать, что футбол уже давно не для них.
Чего крутого в том, что никакие болельщики не смогли посмотреть матч, по факту?)
Можно было и дальше фантазию развернуть и сыграть на аэродроме на Курильских островах, на буровой вышке в Ледовитом океане или в угольной шахте, но тут по факту мысль, видимо, что болельщики должны привыкать, что футбол уже давно не для них.