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2DROTS обыграли «Динамо» Киров и вышли в четвёртый раунд Кубка России

вчера, 16:06
2DROTSЛоготип футбольный клуб 2DROTS (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киров)ДинамоМатч завершен

Медиаклуб 2DROTS обыграл кировское «Динамо» (2:0) в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России.

В первом тайме голом за 2DROTS отметился Станислав Манаев. Во втором тайме преимущество медиаклуба удвоил Годфред Клуцей.

Отметим, что игра состоялась в необычном месте — на плавучем доке в Мурманской области.

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Источник: soccer.ru Фото: Телеграм-канал 2DROTS
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:07
на земле, в небесах и на море
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 20:29
Так они не любители, игроки Медиалиги тоже зарплаты получают, причём больше большинства представителей ФНЛ-2.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:10
Профессионалы хуже любителей оказались.
Doping_87
Doping_87
вчера в 18:20
Президент 2D сказал что теперь они народная команда!)
b9xm5bdn4wvp
b9xm5bdn4wvp
вчера в 17:28
У задротов даже поляна домашняя и то какая-то баржа задротская
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:20
Это, конечно, оригинально, но возникает много вопросов, зачем вообще играть на плавучем доке, причём этот док не имеет никакого отношения к обоим командам.

Чего крутого в том, что никакие болельщики не смогли посмотреть матч, по факту?)

Можно было и дальше фантазию развернуть и сыграть на аэродроме на Курильских островах, на буровой вышке в Ледовитом океане или в угольной шахте, но тут по факту мысль, видимо, что болельщики должны привыкать, что футбол уже давно не для них.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Mekail (раскрыть)
вчера в 17:13, ред.
В чём там история, уровень Медиалиги и есть примерно уровень ФНЛ-2, потому что там большая часть игроков оттуда. К тому же, уровень ФНЛ-2 у нас весьма низок, там многие за 50 тыс рублей в месяц играют, поэтому часто игроки из любительских лиг Москвы и то больше получают и лучше играют.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:04
Это просто позор...
Кстати, а почему в Мурманске играли?
Кто-то спросил болельщиков Кирова?
Igo0rek
Igo0rek ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:55
В нашей стране всегда занимались втиранием очков, всегда обертка и навязчивая показуха стояли в приоритете. Снегу зимой тоже удивляетесь?
Ironigor
Ironigor ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:41
И что ??? Это вообще никак не отменяет того что я написал.
Mekail
Mekail ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:37
Добра Вам!

Я как то игры Медиалиги не особо вникаю, а вот игры на кубок просматриваю, поэтому и написал такое... Значит нужно сделать поправку : кубковый тащер...:)))
Igo0rek
Igo0rek ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:37
Компания построившая эту платформу, является партнером РФС.
Igo0rek
Igo0rek ответ Mekail (раскрыть)
вчера в 16:35
Самое интересное, что в Медиалиге он вообще не забивает, ему не везет, а в кубке России в каждом матче закладывает)
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:35
2DROTS обыграли «Динамо» Киров и вышли в четвёртый раунд Кубка России .
Можно поздравить команду Медиалиги с победой в третьем раунде пути регионов в кубке России. Но и это не удивительно, ведь команда в прошлом году тоже показывала очень достойные результаты в кубке России и только смогла проиграть Текстильщику из Иванова в серии пенальти. Больше всего у меня вопросов к руководству РФС и тем кто вообще смог додуматься до того где проводить эту встречу . Мурманская область и плавучий док , какое отношение имеет к этим двум клубам ??? Или чьи-то больные фантазии взяли верх над здравым смыслом . Ладно, понял бы если бы это был финал межгалактического кубка и РФС с федерацией футбола созвездия Козерога решили там провести этот матч!)
Ну а в данном случае, это выглядит как говорится, - "деньги на ветер" и скорее всего очень не малые , учитывая проделанные работы в организации этого матча и в реалиях в которых находится сейчас страна , не говоря уже об курсе валюты и СВО . Кому нужны были такие "показательные выступления"???
Mekail
Mekail
вчера в 16:34
2Drots сотворили историю. Парни уверенно идут по Пути регионов. И даже на берегу Баренцева моря чувствуют себя очень комфортно. Медиафутбольный клуб – в 1/32 финала Пути регионов. А дальше – встреча с клубом МЕЛБЕТ-Первой лиги и это уже серьезный уровень. Пару лет назад мы и подумать о таком не могли. Фантастика....

Пи.Си. Годфрид Клацей, или Гаучо нужно запомнить главного тащера 2DROTS он в каждом матче FONBET Кубка России забивал или отдавал голевую....
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:19
Оригинальное место выбрали для проведения матча. Ну а 2DROTS с победой и желаю пройти как можно дальше в кубке.
Гость
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