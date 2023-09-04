2DROTS обыграли «Динамо» Киров и вышли в четвёртый раунд Кубка России .

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вчера, 16:06

Медиаклуб 2DROTS обыграл кировское «Динамо» (2:0) в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России.

В первом тайме голом за 2DROTS отметился Станислав Манаев. Во втором тайме преимущество медиаклуба удвоил Годфред Клуцей.

Отметим, что игра состоялась в необычном месте — на плавучем доке в Мурманской области.