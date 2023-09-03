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«Ростов» проиграл «Динамо»

вчера, 22:03
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Ростов» потерпел поражение от «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ (1:2).

На 10-й минуте игры москвичи вышли вперёд — голом отличился Денис Макаров. Муми Нгамалё на 42-й увеличил преимущество гостей. Автогол Вячеслава Грулёва на 90-й помог хозяевам сократить отставание в счёте. Южане с 34-й минуты играли в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Роман Тугарев.

«Ростов» занимает 11-е место в чемпионате России, имея в активе 7 очков. «Динамо» находится на 2-й позиции с 14 баллами.

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Все комментарии
Ев17
Ев17 ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 06:49
не за соперника играет, а создает интригу )))
Ев17
Ев17 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 06:47
удаления зачастую мотивируют, вон Динамо против Рубина после удаления заиграло, победу на последних секундах упустило
Ев17
Ев17
сегодня в 06:44
Хороший первый тайм, всё вроде получалось, даже нехватка цз не особо сказывалась, успевали на каждый мяч (ну, такое было впечатление), удаление и счёт наверное расслабили во втором тайме, играли ,типа, ещё забьём, когда надо, за что едва не поплатились
Gotlib
Gotlib ответ 1viking17 (раскрыть)
сегодня в 06:14, ред.
У Динамо преимущество в личных встречах.
1viking17
1viking17
сегодня в 05:52, ред.
Это с какого перепуга Динамо на втором месте???????? Зенит - второе, Крылья - третье. Вы что там места после третьего стакана распределяеете???
112910415
112910415
сегодня в 04:59
Ростов больше мучается, чем играет
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:23
Спасибо, Толя- спасибо!
Насчет серебра не знаю, но судя по усилениям- это вполне реально. Пока не видно тренерской руки, всё, както на тоненького, с качелями... Но посмотрим после зимней паузы, сейчас еще рано выводы делать. Спасибо за поздравления, Дружище!
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:22
Доброго Здоровья Анатолий!
Спасибо за поздравления и пожелания, но чтобы претендовать на призы нужно оборону срочно укреплять и Шунину не паниковать во вратарской.
stanichnik
stanichnik ответ рже (раскрыть)
сегодня в 00:18
зачем ему куда-то сливаться, он со своим девичником в Ростове отлично обосновался
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:22
Витя, а мне очень приятно поздравить тебя и всех уважаемых мною динамиков с победой, немного вымученной, но вполне заслуженной. Я думаю серебро вам по силам. Так и держать курса на серебро!
Viollator
Viollator
вчера в 23:19
В Таллинна Калев тренделем
рже
рже
вчера в 23:15
Обычно игроки сливают тренера, ну тут Карпин сам себя сливает, скорей всего хочет вернуться в столицу и через некоторое время возглавить какой нибудь подмосковный клуб.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:14
Любая команда в ситуации Ростова пыталась бы уйти от поражения.Ростов на своем стадионе всегда хорош.Так,что Динамо,не смотря на концовку встречи молодцы,играли на победу.Перерыв в чемпионате думаю пойдет на пользу многим командам!А Ростову нужен тренер,Карпин приелся видать,так бывает,да и сам он должен это понимать.
stanichnik
stanichnik ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 22:31
Доброго Здоровья патриот!
Спасибо за поздравления, только молодцы в этом матче не динамовцы, а ростовчане, что играя целый час в меньшинстве до финального свистка пытались уйти от поражения. Личке повезло с предстоящей паузой, есть над чем работать, правда большая группа футболистов покинет команду для участия в играх своих Сборных. И самое главное еше есть время для укрепления обороны.
Михалыч 54
Михалыч 54
вчера в 22:25
Опять в таблице Ростов рядом со Спартаком, как Шерочка с Машерочкой.
баск
баск
вчера в 22:21
Ростов- команда домашняя, на её стадионе обычно трудно любому сопернику.
Даже сейчас, когда с каждым днем ширится круг сторонников смещения
Карпина с тренерского поста, дома Ростов очков почти не терял.
Так что матч для Динамо ожидался тяжёлым.

Дело усугублялось жёстким кадровым дефицитом у нас в центре обороны,
где как раз именно на этот матч по разным причинам оказались за пределами
заявки Бальбо, Маричаль и отбывший в Турин Сазонов.
Оставалось выкручиваться пожарными вариантами..

Однако, сегодня ростовские выглядели неубедительно бОльшую часть времени.
Были неуверены в себе, много нервничали и много ошибались.
К тому же им не повезло- сначала приключился неприятный рикошетный гол.
А затем удалился Тугарев вследствие двух пусть и не сильно злобных,
но явных фолов на жёлтую.

Хотя и помимо этого хозяева слишком многое нам позволяли.
Команда работала вяло и плохо двигалась, середина поля, включая и
опорную зону, была в их исполнении совершенно разряжена и контролировалась
гостями.
Было ощущение, что и до удаления Ростов играл в меньшинстве..

Динамовцы же, в свою очередь, вышли с отличным настроем, и нельзя
не отметить, что Марцел Личка, при всех его проблемах, точно хорош
в умении взбодрить и завести игроков после обескураживающих неудач.
Сразу вспоминаются три победы подряд в исполнении Оренбурга прошлой
осенью, после выхватывания 8-ми банок от Зенита..

Динамовцы могли с лёгкостью выигрывать этот матч, возможно и крупно,
но пороли моменты раз за разом, а концовку провели так, что команду
впору отхаживать мочёными розгами- больше тайма играя в большинстве,
позволили сопернику не только вернуться в игру, но и приблизиться
ко второму голу..

Даже в такой игре без валидола- ну никак..
Охх, Динамо, Динамо..)

Однако, сораДников с победой и неплохим настроением на турнирный перерыв.
Ростовскм- преодолевать игровой кризис, он есть..
Kolymchanin
Kolymchanin
вчера в 22:19
С побеДой Друзья!
Судейка явно подыгрывал хозяевам.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:18
Ждем комментарии мудрейших экспертов наших.)))
Напрасный труд
Напрасный труд ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:16
А где мужики были в первом тайме? Наверное,за пивом с раками бегали? Их на поле точно не было.
pomor45
pomor45 ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:15
Кому надо знать честь?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:15
Как же тяжело смотреть на такой Ростов. Даже ничего о нем говорить не хочу, кроме как отметить финальный натиск, если это можно так назвать. Может Карпыча пора того, "отправить в сборную на постоянку"? Динамо с победой, вполне уверенно отыграли, хоть и в большинстве. Вплотную подобрались к Быкам
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:14
Динамо с победой! МОЛОДЦЫ!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:14
Песьяков чуть героем не стал.А "Динамо"-те ещё комики,умудрились в большинстве чуть не 2-2 сыграть,вместо разгрома.
Capral
Capral
вчера в 22:14
Неоднозначная победа, с множеством вопросов по игре. Стержневой игрок команды- Гамальо, без которого невозможно представить ДИНАМО. Он разгоняет атаку- он её и завершает. Много писать про такую игру смысла нет. Ростов в этом сезоне терпит разгромы, а игра совсем не похожа на ту, что была в прошлом сезоне. Карпину пора принять решение или сделать выводы... Личку могут спасти только качественные трансферы, поскольку, какой-то продуманной игры у ДИНАМО я не вижу. Ростову респект, что оставшись в меньшинстве, команда не опустила руки, продолжала бороться и даже забила, хотя могли и спастись, окажись удачливее Песьяков... Ну а так, с победой- ДИНАМО!
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 22:10
Заголовок неправильный. Правильно - Динамо победило Ростов!
Dinamo
Dinamo
вчера в 22:09
Ну, просто наилегчайший матч превратить в такой валидол... Это умудриться надо. Груль второй матч подряд играет за соперника.

СораДников с побеДой!
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:05
Ростовчане очередной раз доказали, что не зря зовутся "мужиками" В меньшинстве бились до конца.
Gotlib
Gotlib
вчера в 22:05
Тугарь помог Динамо. Малë забил красивейший гол.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:04
Не всегда же побеждать или играть в ничью, пора и честь знать!!
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