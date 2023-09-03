«Ростов» проиграл «Динамо»

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вчера, 22:03

«Ростов» потерпел поражение от «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ (1:2).

На 10-й минуте игры москвичи вышли вперёд — голом отличился Денис Макаров. Муми Нгамалё на 42-й увеличил преимущество гостей. Автогол Вячеслава Грулёва на 90-й помог хозяевам сократить отставание в счёте. Южане с 34-й минуты играли в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Роман Тугарев.

«Ростов» занимает 11-е место в чемпионате России, имея в активе 7 очков. «Динамо» находится на 2-й позиции с 14 баллами.