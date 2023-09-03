«Ростов» проиграл «Динамо»

«Ростов» потерпел поражение от «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ (1:2).
На 10-й минуте игры москвичи вышли вперёд — голом отличился Денис Макаров. Муми Нгамалё на 42-й увеличил преимущество гостей. Автогол Вячеслава Грулёва на 90-й помог хозяевам сократить отставание в счёте. Южане с 34-й минуты играли в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Роман Тугарев.
«Ростов» занимает 11-е место в чемпионате России, имея в активе 7 очков. «Динамо» находится на 2-й позиции с 14 баллами.
Даже сейчас, когда с каждым днем ширится круг сторонников смещения
Карпина с тренерского поста, дома Ростов очков почти не терял.
Так что матч для Динамо ожидался тяжёлым.
Дело усугублялось жёстким кадровым дефицитом у нас в центре обороны,
где как раз именно на этот матч по разным причинам оказались за пределами
заявки Бальбо, Маричаль и отбывший в Турин Сазонов.
Оставалось выкручиваться пожарными вариантами..
Однако, сегодня ростовские выглядели неубедительно бОльшую часть времени.
Были неуверены в себе, много нервничали и много ошибались.
К тому же им не повезло- сначала приключился неприятный рикошетный гол.
А затем удалился Тугарев вследствие двух пусть и не сильно злобных,
но явных фолов на жёлтую.
Хотя и помимо этого хозяева слишком многое нам позволяли.
Команда работала вяло и плохо двигалась, середина поля, включая и
опорную зону, была в их исполнении совершенно разряжена и контролировалась
гостями.
Было ощущение, что и до удаления Ростов играл в меньшинстве..
Динамовцы же, в свою очередь, вышли с отличным настроем, и нельзя
не отметить, что Марцел Личка, при всех его проблемах, точно хорош
в умении взбодрить и завести игроков после обескураживающих неудач.
Сразу вспоминаются три победы подряд в исполнении Оренбурга прошлой
осенью, после выхватывания 8-ми банок от Зенита..
Динамовцы могли с лёгкостью выигрывать этот матч, возможно и крупно,
но пороли моменты раз за разом, а концовку провели так, что команду
впору отхаживать мочёными розгами- больше тайма играя в большинстве,
позволили сопернику не только вернуться в игру, но и приблизиться
ко второму голу..
Даже в такой игре без валидола- ну никак..
Охх, Динамо, Динамо..)
Однако, сораДников с победой и неплохим настроением на турнирный перерыв.
Ростовскм- преодолевать игровой кризис, он есть..
Даже сейчас, когда с каждым днем ширится круг сторонников смещения
Карпина с тренерского поста, дома Ростов очков почти не терял.
Так что матч для Динамо ожидался тяжёлым.
Дело усугублялось жёстким кадровым дефицитом у нас в центре обороны,
где как раз именно на этот матч по разным причинам оказались за пределами
заявки Бальбо, Маричаль и отбывший в Турин Сазонов.
Оставалось выкручиваться пожарными вариантами..
Однако, сегодня ростовские выглядели неубедительно бОльшую часть времени.
Были неуверены в себе, много нервничали и много ошибались.
К тому же им не повезло- сначала приключился неприятный рикошетный гол.
А затем удалился Тугарев вследствие двух пусть и не сильно злобных,
но явных фолов на жёлтую.
Хотя и помимо этого хозяева слишком многое нам позволяли.
Команда работала вяло и плохо двигалась, середина поля, включая и
опорную зону, была в их исполнении совершенно разряжена и контролировалась
гостями.
Было ощущение, что и до удаления Ростов играл в меньшинстве..
Динамовцы же, в свою очередь, вышли с отличным настроем, и нельзя
не отметить, что Марцел Личка, при всех его проблемах, точно хорош
в умении взбодрить и завести игроков после обескураживающих неудач.
Сразу вспоминаются три победы подряд в исполнении Оренбурга прошлой
осенью, после выхватывания 8-ми банок от Зенита..
Динамовцы могли с лёгкостью выигрывать этот матч, возможно и крупно,
но пороли моменты раз за разом, а концовку провели так, что команду
впору отхаживать мочёными розгами- больше тайма играя в большинстве,
позволили сопернику не только вернуться в игру, но и приблизиться
ко второму голу..
Даже в такой игре без валидола- ну никак..
Охх, Динамо, Динамо..)
Однако, сораДников с победой и неплохим настроением на турнирный перерыв.
Ростовскм- преодолевать игровой кризис, он есть..
Спасибо за поздравления, только молодцы в этом матче не динамовцы, а ростовчане, что играя целый час в меньшинстве до финального свистка пытались уйти от поражения. Личке повезло с предстоящей паузой, есть над чем работать, правда большая группа футболистов покинет команду для участия в играх своих Сборных. И самое главное еше есть время для укрепления обороны.
Спасибо за поздравления, только молодцы в этом матче не динамовцы, а ростовчане, что играя целый час в меньшинстве до финального свистка пытались уйти от поражения. Личке повезло с предстоящей паузой, есть над чем работать, правда большая группа футболистов покинет команду для участия в играх своих Сборных. И самое главное еше есть время для укрепления обороны.