Два ассиста Месси помогли «Интер Майами» обыграть «Лос-Анджелес»

«Интер Майами» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» (3:1) в матче МЛС.
В составе «Интера» голами отметились Факундо Фариас, Жорди Альба и Леонардо Кампана. На счету Лионеля Месси две результативные передачи. За «Лос-Анджелес» гол забил Райан Холлингсхед.
«Интер Майами» занимает 14-е место в Восточной конференции (25 очков), «Лос-Анджелес» — на третьей строчке «Запада» (40 очков).
Голевые передачи Месси за клубы и сборной:
Барселона - 303
Сборная Аргентина - 56
ПСЖ - 35
Интер Майами - 5
Голевые передачи Месси за клубы и сборной:
Барселона - 303
Сборная Аргентина - 56
ПСЖ - 35
Интер Майами - 5
Несмотря на то, что билеты стоили очень дорого, стадион был заполнен. Даже звезды приехали посмотреть на матч. Я видел, Уилла Феррелла, Ди Каприо, принца Гарри.
Несмотря на то, что билеты стоили очень дорого, стадион был заполнен. Даже звезды приехали посмотреть на матч. Я видел, Уилла Феррелла, Ди Каприо, принца Гарри.