Два ассиста Месси помогли «Интер Майами» обыграть «Лос-Анджелес»

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вчера, 08:23

«Интер Майами» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» (3:1) в матче МЛС .

В составе «Интера» голами отметились Факундо Фариас, Жорди Альба и Леонардо Кампана. На счету Лионеля Месси две результативные передачи. За «Лос-Анджелес» гол забил Райан Холлингсхед.

«Интер Майами» занимает 14-е место в Восточной конференции (25 очков), «Лос-Анджелес» — на третьей строчке «Запада» (40 очков).