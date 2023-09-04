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Два ассиста Месси помогли «Интер Майами» обыграть «Лос-Анджелес»

вчера, 08:23
Лос-АнджелесЛоготип футбольный клуб Лос-Анджелес1 : 3Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

«Интер Майами» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» (3:1) в матче МЛС.

В составе «Интера» голами отметились Факундо Фариас, Жорди Альба и Леонардо Кампана. На счету Лионеля Месси две результативные передачи. За «Лос-Анджелес» гол забил Райан Холлингсхед.

«Интер Майами» занимает 14-е место в Восточной конференции (25 очков), «Лос-Анджелес» — на третьей строчке «Запада» (40 очков).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Дима Глухих (раскрыть)
вчера в 15:27
Нет. У них осталось 9 игр. Нужно выиграть 7 и тогда заскочат в плей-ин.. Трудно, но возможно.. Игры сборной отвлекают от этой задачи.. И наоборот.. Надо быть ещё аккуратным. Впереди "костоломы" из Эквадора и безкислородная Боливия в Ла-Пасе..
амурец
амурец
вчера в 15:13
Лига любитеьей для Месси, хотя в его пасахничего гениального не видно
Дима Глухих
Дима Глухих ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 13:54
вроде как шансы даже теоретические потеряли ещё до прихода месси
протон
протон
вчера в 10:15
Следующий ассист станет 400 ( на данный момент 399 ассистов по Transfermarkt) в карьере Месси...
Голевые передачи Месси за клубы и сборной:
Барселона - 303
Сборная Аргентина - 56
ПСЖ - 35
Интер Майами - 5
htek24yd23w3
htek24yd23w3
вчера в 09:39
Месси отыгрывает свои деньги, красавчик!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 09:30
О-о.. А я думал Месси уже в сборной чилит.. А он ЛА поехал покорять. Неплохо.. Такими темпами и в ПО заскочат.. Шансы есть.. Месси хорош.. 👏👍..
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:11
Качество и мастерство все эти трансферы однозначно поднимут МЛС...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:06
Скоро Месси возьмёт таки очередной трофей!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:00
Интер из заштатного аутсайдера превращается в одну из ведущих команд лиги. Жаль, что много упущено в начале сезона, но пробиться в плей-офф им еще по силам.
Elliada
Elliada
вчера в 08:40
Лос-Анджелес действующий чемпион МЛС. При том, что играли дома. А Майами смог обыграть их с уверенным счетом. Команда Месси постепенно поднимается со дна таблицы. Теперь Майами ждет очередное испытание - игры без Месси, который поедет на игры сборной.

Несмотря на то, что билеты стоили очень дорого, стадион был заполнен. Даже звезды приехали посмотреть на матч. Я видел, Уилла Феррелла, Ди Каприо, принца Гарри.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:30
С Месси Интер стал совсем другой командой.
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:26, ред.
Воо , такими темпами Интер Майами из подвала турнирной таблицы начинает перемещаться на верх. Обыграли одного из лидеров западной конференции. Молодцы ребятушки Бекхема !)
Гость
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