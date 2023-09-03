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«Барселона» одолела «Осасуну» в чемпионате Испании

вчера, 23:58
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Осасуна» уступила «Барселоне» в матче 4-го тура Ла Лиги (1:2).

На 45+1-й минуте поединка Жюль Кунде вывел каталонцев вперёд. Эсекьель Луис Авила на 76-й сравнял счёт. Роберт Левандовски на 86-й забил победный мяч «сине-гранатовых», реализовав пенальти. На 84-й у хозяев красную карточку получил Катена.

«Осасуна» занимает 10-е место в чемпионате Испании, имея в активе 6 очков. «Барселона» находится на 3-й позиции с 10 баллами.

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Стадион «Эль Садар»
Источник: soccer.ru Фото: ФК «Барселона»
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:33
трудно с Осасуной
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:20
Пенальти одолел Осасуну !))
Agamaga...........
Agamaga...........
сегодня в 00:20
Тяжело вкатываются в сезон.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:10, ред.
Это играл чемпион Испании...
У меня слов нет.
Чем на тренировках Эрнандес занимается с игроками не знаю, но команда играет от балды - по ситуации: мячик протолкнули вперёд, бежим, пыжимся; не протолкнули, ну и хрен с ним.
Сегодня в первом тайме так и вообще Памплона гоняла Каталонию, как лохов.

По рисунку так и вовсе какой то футбольный декаданс... Уж вроде и состав солидный и мэтры из МС играют, а Хави никак этот кубик рубик не соберёт...
Чудеса, короч.
Поздравлять с победой за такую игру язык не поворачивается.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:09
Чуть-чуть не хватило Осасуне до ничейного результата. Что Хетафе вчера, что Осасуна сегодня оставляли надежду своим болельщикам почти до конца матча. Реал и Барселона, соответственно, с очень большим трудом смогли добыть победу в своих матчах. Тем интереснее конечно будет смотреть за Ла Лигой, если будут сложные соперники.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:07
Мои поздравления болельщикам Барселоны)
Нелёгкий выдался матч.. но главное, смогли набрать три очка. Нельзя отпускать Реал, который сейчас идет вообще без ошибок.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:03
Отличный гол.. В стиле Месси.. В ворота Барсы.. 🤔..
Гость
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