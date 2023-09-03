«Барселона» одолела «Осасуну» в чемпионате Испании

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вчера, 23:58

«Осасуна» уступила «Барселоне» в матче 4-го тура Ла Лиги (1:2).

На 45+1-й минуте поединка Жюль Кунде вывел каталонцев вперёд. Эсекьель Луис Авила на 76-й сравнял счёт. Роберт Левандовски на 86-й забил победный мяч «сине-гранатовых», реализовав пенальти. На 84-й у хозяев красную карточку получил Катена.

«Осасуна» занимает 10-е место в чемпионате Испании, имея в активе 6 очков. «Барселона» находится на 3-й позиции с 10 баллами.