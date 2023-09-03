«Барселона» одолела «Осасуну» в чемпионате Испании

«Осасуна» уступила «Барселоне» в матче 4-го тура Ла Лиги (1:2).
На 45+1-й минуте поединка Жюль Кунде вывел каталонцев вперёд. Эсекьель Луис Авила на 76-й сравнял счёт. Роберт Левандовски на 86-й забил победный мяч «сине-гранатовых», реализовав пенальти. На 84-й у хозяев красную карточку получил Катена.
«Осасуна» занимает 10-е место в чемпионате Испании, имея в активе 6 очков. «Барселона» находится на 3-й позиции с 10 баллами.
У меня слов нет.
Чем на тренировках Эрнандес занимается с игроками не знаю, но команда играет от балды - по ситуации: мячик протолкнули вперёд, бежим, пыжимся; не протолкнули, ну и хрен с ним.
Сегодня в первом тайме так и вообще Памплона гоняла Каталонию, как лохов.
По рисунку так и вовсе какой то футбольный декаданс... Уж вроде и состав солидный и мэтры из МС играют, а Хави никак этот кубик рубик не соберёт...
Чудеса, короч.
Поздравлять с победой за такую игру язык не поворачивается.
У меня слов нет.
Чем на тренировках Эрнандес занимается с игроками не знаю, но команда играет от балды - по ситуации: мячик протолкнули вперёд, бежим, пыжимся; не протолкнули, ну и хрен с ним.
Сегодня в первом тайме так и вообще Памплона гоняла Каталонию, как лохов.
По рисунку так и вовсе какой то футбольный декаданс... Уж вроде и состав солидный и мэтры из МС играют, а Хави никак этот кубик рубик не соберёт...
Чудеса, короч.
Поздравлять с победой за такую игру язык не поворачивается.