«Порту» отыгрался на 19-й добавленной минуте в матче чемпионата Португалии

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сегодня, 00:39

«Порту» сыграл вничью с «Арокой» в матче 4-го тура Примейры (1:1).

Гости открыли счёт на 83-й минуте — отличился Кристо Гонсалес. К основному времени игры было добавлено 17 минут. В итоге команды отыграли более 20. На 90-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, но эпизод было решено проверить с помощью видеопросмотра. Однако главный арбитр встречи Мигел Ногейра не смог связаться с VAR -центром из-за технических проблем, поэтому возникла длительная задержка. В итоге судье выдали мобильный телефон, по которому он связался с коллегами, после чего отменил ранее принятое решение.

На 90+15-й хозяева не реализовали одиннадцатиметровый, но на 90+19-й «Порту» всё-таки сумел сравнять счёт.

Подопечные Сержиу Консейсау занимают 2-е место в чемпионате Португалии, у команды 10 очков. «Арока» располагается на 7-й строчке с шестью баллами.