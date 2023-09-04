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ГлавнаяНовостиПротоколыПортугалия. Примейра 2023/2024

«Порту» отыгрался на 19-й добавленной минуте в матче чемпионата Португалии

сегодня, 00:39
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту1 : 1Логотип футбольный клуб АрокаАрокаМатч завершен

«Порту» сыграл вничью с «Арокой» в матче 4-го тура Примейры (1:1).

Гости открыли счёт на 83-й минуте — отличился Кристо Гонсалес. К основному времени игры было добавлено 17 минут. В итоге команды отыграли более 20. На 90-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, но эпизод было решено проверить с помощью видеопросмотра. Однако главный арбитр встречи Мигел Ногейра не смог связаться с VAR-центром из-за технических проблем, поэтому возникла длительная задержка. В итоге судье выдали мобильный телефон, по которому он связался с коллегами, после чего отменил ранее принятое решение.

На 90+15-й хозяева не реализовали одиннадцатиметровый, но на 90+19-й «Порту» всё-таки сумел сравнять счёт.

Подопечные Сержиу Консейсау занимают 2-е место в чемпионате Португалии, у команды 10 очков. «Арока» располагается на 7-й строчке с шестью баллами.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 05:35
Порту явно за уши тянули. Но в общем то ничего страшного не случилось бы, если бы и проиграли. Впереди еще целый сезон.
568zqmqwwu42
568zqmqwwu42
сегодня в 03:05
Вот что судейки животворящие делают!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:56
Во кто-то поставил, поднял.
Гость
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