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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковКипр. Первый дивизион 2023/2024

«Арис» объявил об аренде Кокорина

вчера, 11:42

Пресс-служба «Ариса» объявила об аренде нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24. Кокорин уже выступал за «Арис» в прошлой кампании.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:33
Это хорошая новость. Кокорин в Фиорентине в основу бы не проходил. а в Арисе лучший игрок был и будет
7stars2
7stars2
вчера в 17:21
Ну теперь на матч тв будем смотреть матчи Ариса в лиге европы
протон
протон
вчера в 16:22
Красавчик он, как ни крути, нашел свою команду и место для отдыха отличное.
Единственный россиянин, который продолжает играть в Еврокубках! Браво Саня!
Нормально,в Фиорентине точно не стоило оставаться,на лавке бы просидел все матчи.
Арис мог бы и раньше подсуетиться, глядишь и в ЛЧ попал бы. Соперники проходимые были
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:07
Равный богам в Лимасоле пребудет,
Соперники в страхе, слава Аресу!
makkie
makkie ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:41
Точно ))
Тогда еще хуже!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:41
Видимо, максимально комфортный уровень соперника для Коко, можно и не перенапрячься, и голы позабивать, выше там уже массажист не справиться стресс ему снимать.
lotsman
lotsman
вчера в 12:39
Опять Арис. Переходил бы туда уже совсем.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:39
До Греции он пока не дорос, это "Арис" Лимассол, в Греции "Арис" Солоники.
makkie
makkie
вчера в 12:30
Чемпионат Греции - максимум для Кокорина
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 12:11
Лучше играть и забивать, чем на лавке сидеть.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 12:00
Взяли бы раньше легенду, попали бы в группу ЛЧ, а не ЛЕ)))
ОПС
ОПС
вчера в 11:59
Он и сам, наверное, доволен, что ситуация вот так разрешилась. Теперь будет играть, а не сидеть на лавке.
112910415
112910415
вчера в 11:56
у счастья есть имя !
Elliada
Elliada
вчера в 11:56
Там у него получалось
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:51
Звезда вернулась в звездную лигу.
Futurista
Futurista
вчера в 11:49, ред.
Отдохнул в Италии...можно и на работу...
kazakoff
kazakoff
вчера в 11:48
Главное чтобы в еврокубках его заявили
Это будет хорошее подспорье для кипрского клуба
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:47
"Эта песня хороша, начинай сначала"
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