«Арис» объявил об аренде Кокорина

Пресс-служба «Ариса» объявила об аренде нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24. Кокорин уже выступал за «Арис» в прошлой кампании.
Пресс-служба «Ариса» объявила об аренде нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24. Кокорин уже выступал за «Арис» в прошлой кампании.
Единственный россиянин, который продолжает играть в Еврокубках! Браво Саня!
Нормально,в Фиорентине точно не стоило оставаться,на лавке бы просидел все матчи.
Арис мог бы и раньше подсуетиться, глядишь и в ЛЧ попал бы. Соперники проходимые были
Единственный россиянин, который продолжает играть в Еврокубках! Браво Саня!
Нормально,в Фиорентине точно не стоило оставаться,на лавке бы просидел все матчи.
Арис мог бы и раньше подсуетиться, глядишь и в ЛЧ попал бы. Соперники проходимые были
Соперники в страхе, слава Аресу!
Соперники в страхе, слава Аресу!
Тогда еще хуже!
Тогда еще хуже!
Это будет хорошее подспорье для кипрского клуба
Это будет хорошее подспорье для кипрского клуба