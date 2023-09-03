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В «Хетафе» высказались об аренде Гринвуда

вчера, 10:16

Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас прокомментировал аренду нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.

Это довольно деликатная ситуация. Все знают, что произошло, и какие меры были предприняты. Нам следует говорить только о футболе.

Я думаю, что люди и соответствующие органы сделали то, что были обязаны сделать, все знают, что в итоге было принято решение о невиновности.

Мэйсон свободный человек, футболист высокого качества, который перешёл в «Хетафе» с невероятным энтузиазмом. Мы поможем ему вернуться на его уровень.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:26
Надо помочь парню прийти в себя!
Гость
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