В «Хетафе» высказались об аренде Гринвуда

Главный тренер «Хетафе» прокомментировал аренду нападающего «Манчестер Юнайтед» .

Это довольно деликатная ситуация. Все знают, что произошло, и какие меры были предприняты. Нам следует говорить только о футболе.

Я думаю, что люди и соответствующие органы сделали то, что были обязаны сделать, все знают, что в итоге было принято решение о невиновности.

Мэйсон свободный человек, футболист высокого качества, который перешёл в «Хетафе» с невероятным энтузиазмом. Мы поможем ему вернуться на его уровень.