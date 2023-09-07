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В «Рубине» подтвердили переговоры по трансферу защитника «Краснодара»

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протон
протон
вчера в 20:05
Обмен Игнатьева на Сорокина был гениален, как в том анекдоте:

Два ковбоя скачут по прерии.
Один другому и говорит:
— Джо, держу пари на сто долларов, что ты мое 77 не съешь.
— Съем, - отвечает тот.

Поспорили. Джо съел, Биллу пришлось выложить сто долларов. Скачут дальше. Джо стало обидно за себя он и говорит:
— Билл, держу пари на сто долларов, что ты мое 77 не съешь.
— Съем.

Поспорили. Билл съел, Джо выложил сто долларов. Скачут дальше. Вдруг Билл говорит:
— Джо, сдается мне, что мы с тобой бесплатно 62а поели
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:59
Неужели он быкам не нужен... непонятно, защитник лишним не бывает.
Гость
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