В «Рубине» подтвердили переговоры по трансферу защитника «Краснодара»

В пресс-службе «Рубина» подтвердили, что клуб может подписать защитника «Краснодара» Егора Сорокина.
Переговоры между клубами действительно идут. Дождитесь официальной информации.
В пресс-службе «Рубина» подтвердили, что клуб может подписать защитника «Краснодара» Егора Сорокина.
Переговоры между клубами действительно идут. Дождитесь официальной информации.
Два ковбоя скачут по прерии.
Один другому и говорит:
— Джо, держу пари на сто долларов, что ты мое 77 не съешь.
— Съем, - отвечает тот.
Поспорили. Джо съел, Биллу пришлось выложить сто долларов. Скачут дальше. Джо стало обидно за себя он и говорит:
— Билл, держу пари на сто долларов, что ты мое 77 не съешь.
— Съем.
Поспорили. Билл съел, Джо выложил сто долларов. Скачут дальше. Вдруг Билл говорит:
— Джо, сдается мне, что мы с тобой бесплатно 62а поели
Два ковбоя скачут по прерии.
Один другому и говорит:
— Джо, держу пари на сто долларов, что ты мое 77 не съешь.
— Съем, - отвечает тот.
Поспорили. Джо съел, Биллу пришлось выложить сто долларов. Скачут дальше. Джо стало обидно за себя он и говорит:
— Билл, держу пари на сто долларов, что ты мое 77 не съешь.
— Съем.
Поспорили. Билл съел, Джо выложил сто долларов. Скачут дальше. Вдруг Билл говорит:
— Джо, сдается мне, что мы с тобой бесплатно 62а поели