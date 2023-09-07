«Зенит» арендует Изидора

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вчера, 13:42

«Зенит» может арендовать нападающего «Локомотива» с обязательным правом выкупа за 6 миллионов евро.

Француз выступает за «Локомотив» с зимы 2022 года. На его счету: 42 игры, 19 голов, 7 голевых передач и 8 жёлтых карточек. В текущем сезоне Изидор провёл 6 матчей, забил 2 мяча, отдал результативную передачу и получил жёлтую карточку. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего форварда в 6 миллионов евро.