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«Зенит» арендует Изидора

вчера, 13:42

«Зенит» может арендовать нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора с обязательным правом выкупа за 6 миллионов евро.

Француз выступает за «Локомотив» с зимы 2022 года. На его счету: 42 игры, 19 голов, 7 голевых передач и 8 жёлтых карточек. В текущем сезоне Изидор провёл 6 матчей, забил 2 мяча, отдал результативную передачу и получил жёлтую карточку. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего форварда в 6 миллионов евро.

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Все комментарии
george666
george666 ответ Паровозов (раскрыть)
вчера в 20:11
Таких как он полно на ленинградке
протон
протон ответ CTePx (раскрыть)
вчера в 20:10
Такая же особа находится сейчас и в Зените. Я про Марио.
CTePx
CTePx ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:08
Он не ребенок, он эгоистичная 32ная крыса. Другими словами я описать ЭТО не могу. Тут есть комментарий от красно-зеленого, где он приводит его слова, что якобы в России он будет играть только за Локомотив... Ну и так же он буквально дня 4-5 назад говорил, что играть в России он не будет и что? Такое вот воспитание на Западе, я так скажу, там только крысы вырастают за очень редким исключением...
Mejiak3317
Mejiak3317
вчера в 14:58
не понятно что берут ?!?
бакаев,кассьрра,теперь изи .....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:52
Может это и есть трансферная бомба Медведева А.И.?
Паровозов
Паровозов
вчера в 14:48
Изидор: Могу ли я перейти в " спартак, цска или зенит" ? В России для меня только одна команда - "Локомотив".

Футболист на букву "п" как и основная часть в рпл.
lotsman
lotsman ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:42
Иногда смена обстановки положительно влияет на качество.
Guzhel
Guzhel
вчера в 14:28
Зачем брать еще одного Бакаева, только один вред.
Холод
Холод
вчера в 14:06
собирать объедки с чужих столов, это в "духе" Зенита.
kow13
kow13
вчера в 13:53
штааа
протон
протон
вчера в 13:46
От него 0 пользы со старта. Он 2 мяча забил в кубке, один Рубину как раз с замены вышел. второй уралу когда в старте. Все. Это все его действия полезные в этом сезоне. Не нужно жить прошлым сезоном. Сейчас Изидор не показывает ничего. А еще ведет себя как ребенок обиженный.
Гость
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