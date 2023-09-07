Защитник «Краснодара» переходит в «Рубин»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин перейдёт в «Рубин» на правах свободного агента. Ранее «быки» отстранили игрока от работы с командой.
В текущем сезоне Сорокин провёл 3 игры за «Краснодар-2» во Второй лиге и получил жёлтую карточку.
Напомним, 27-летний россиянин уже выступал за «Рубин» (66 игр, 7 голов и 8 ассистов).
А еще факт, который оценят журналисты. Сорокин снова будет играть с Мартыновичем. Взаимодействие у них краснодарского уровня, рубин взял не только защитника, но и выиграл время, которое бы ушло на взаимодействие и взаимопонимание
А еще факт, который оценят журналисты. Сорокин снова будет играть с Мартыновичем. Взаимодействие у них краснодарского уровня, рубин взял не только защитника, но и выиграл время, которое бы ушло на взаимодействие и взаимопонимание