Защитник «Краснодара» переходит в «Рубин»

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вчера, 14:49

Защитник «Краснодара» перейдёт в «Рубин» на правах свободного агента. Ранее «быки» отстранили игрока от работы с командой.

В текущем сезоне Сорокин провёл 3 игры за «Краснодар-2» во Второй лиге и получил жёлтую карточку.

Напомним, 27-летний россиянин уже выступал за «Рубин» (66 игр, 7 голов и 8 ассистов).