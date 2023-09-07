Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Защитник «Краснодара» переходит в «Рубин»

вчера, 14:49

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин перейдёт в «Рубин» на правах свободного агента. Ранее «быки» отстранили игрока от работы с командой.

В текущем сезоне Сорокин провёл 3 игры за «Краснодар-2» во Второй лиге и получил жёлтую карточку.

Напомним, 27-летний россиянин уже выступал за «Рубин» (66 игр, 7 голов и 8 ассистов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Рубине» подтвердили переговоры по трансферу защитника «Краснодара»
Вчера, 18:21
В «Зените» анонсировали сенсационный трансфер. Новичком может стать беглец из Москвы
Вчера, 16:11Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
Слухи«Зенит» согласовал аренду Изидора
Вчера, 14:55
Слухи«Зенит» арендует Изидора
Вчера, 13:42
«Краснодар» планирует приобрести игрока атаки
Вчера, 13:33
Агент Изидора сообщил о переговорах с «Зенитом»
Вчера, 12:55
Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:39
Нулевой Сорокин, который был просто не нужен Краснодару и который слабее тех же Тесленко и Ашурматова, которые у нас на лавке сидят. Видимо зимнего такого же бесполезного возвращения Набиуллина показалось мало, решили еще добавить. Краснодар могу поздравить с избавлением от балласта. Про перспективы Рубина с такими трансферами даже думать не хочется.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:10
Рубин усилился, Краснодар очистился.) Все в выигрыше.)))
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:53, ред.
Ожидаемо, от балласта избавились. Защитник уровня ФНЛ.

А еще факт, который оценят журналисты. Сорокин снова будет играть с Мартыновичем. Взаимодействие у них краснодарского уровня, рубин взял не только защитника, но и выиграл время, которое бы ушло на взаимодействие и взаимопонимание
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 