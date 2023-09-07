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Агент Изидора сообщил о переговорах с «Зенитом»

вчера, 12:55

Агент Гарольд Ичбиа, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, подтвердил информацию о возможном переходе игрока в «Зенит».

Ранее «Матч ТВ» сообщил о том, что клуб из Санкт-Петербурга является основным претендентом на подписание французского футболиста, также отметив, что ведутся переговоры с «Краснодаром» и ЦСКА.

Да, мы работаем над этим. Его трансфер возможен только в «Зенит». ЦСКА и «Краснодар» — точно нет.

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Все комментарии
CTePx
CTePx ответ Паровозов (раскрыть)
вчера в 19:59
Солидарен! Мерзкий и поганый игрочишко.
kow13
kow13
вчера в 13:54
а счастливый ходил, вроде микроклимат в команде был в порядке
а тут начинается...
протон
протон
вчера в 13:36
Очередная победа менеджмента Локомотива!!! Так держать! Вместо того чтобы получить за игрока деньги и отправить во Францию они усилили соперника(ой, забыл, что после ухода Семина мы уже в разных лигах с Зенитом). ПС. Так держать, товарищи железнодорожники!!!!
Паровозов
Паровозов
вчера в 13:34
Ещё один Иуда нарисовывается, на банке зенита конечно будут больше платить чём в Локо.
Asper
Asper
вчера в 13:29
С Венделом, что ль, понравилось мyдоxaцца - ещё одного в чувства приводить после отпуска на родине
112910415
112910415
вчера в 13:21
заберут питерские на всякий случай
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:12
Сомневаюсь, что Изидор нужен Зениту именно сейчас, ну если только по заниженной цене и на перспективу. Хотя Зенит на ценники особо внимания не обращает. Вопрос только, вместо кого его ставить в состав, или очередной "лавочник" будет. А если учесть, что Медведев обещал супер-трансфер в ближайшее время, то и лишних денег тоже вряд ли найдется.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:07, ред.
Трансферное окно в топ чемпионатах и в частности во Франции закрылось, а отношения с Локо испорчены, что делать?

Есть три варианта на данный момент, это ЦСКА, Краснодар и Зенит.

У Зенита есть деньги, для них купить Изидора не проблема, Краснодар тоже возможно, но вот раскошелятся ли это большой вопрос.

ЦСКА больше продаёт и скупает по дешёвке, от ценника Изи их "жаба задушит".

Так что основной упор делают на Зенит, о чём агент и говорит.

В принципе Зенит может купить француза, он молод и все мы видели, что как игрок он высокого уровня, но вот поведение и порой характер ему мешает превратится в очень классного игрока.

Если уйдёт, то злорадствовать не буду, время рассудит кто был прав кто виноват, да и наверное удачи пожелаю.
shlomo
shlomo
вчера в 12:57
Похоже переговоры будут долгими и не факт что положительными.
Гость
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