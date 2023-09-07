Агент Изидора сообщил о переговорах с «Зенитом»

Агент Гарольд Ичбиа, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, подтвердил информацию о возможном переходе игрока в «Зенит».
Ранее «Матч ТВ» сообщил о том, что клуб из Санкт-Петербурга является основным претендентом на подписание французского футболиста, также отметив, что ведутся переговоры с «Краснодаром» и ЦСКА.
Да, мы работаем над этим. Его трансфер возможен только в «Зенит». ЦСКА и «Краснодар» — точно нет.
Есть три варианта на данный момент, это ЦСКА, Краснодар и Зенит.
У Зенита есть деньги, для них купить Изидора не проблема, Краснодар тоже возможно, но вот раскошелятся ли это большой вопрос.
ЦСКА больше продаёт и скупает по дешёвке, от ценника Изи их "жаба задушит".
Так что основной упор делают на Зенит, о чём агент и говорит.
В принципе Зенит может купить француза, он молод и все мы видели, что как игрок он высокого уровня, но вот поведение и порой характер ему мешает превратится в очень классного игрока.
Если уйдёт, то злорадствовать не буду, время рассудит кто был прав кто виноват, да и наверное удачи пожелаю.
Есть три варианта на данный момент, это ЦСКА, Краснодар и Зенит.
У Зенита есть деньги, для них купить Изидора не проблема, Краснодар тоже возможно, но вот раскошелятся ли это большой вопрос.
ЦСКА больше продаёт и скупает по дешёвке, от ценника Изи их "жаба задушит".
Так что основной упор делают на Зенит, о чём агент и говорит.
В принципе Зенит может купить француза, он молод и все мы видели, что как игрок он высокого уровня, но вот поведение и порой характер ему мешает превратится в очень классного игрока.
Если уйдёт, то злорадствовать не буду, время рассудит кто был прав кто виноват, да и наверное удачи пожелаю.