Агент Изидора сообщил о переговорах с «Зенитом»

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вчера, 12:55

Агент Гарольд Ичбиа, представляющий интересы нападающего «Локомотива» , подтвердил информацию о возможном переходе игрока в «Зенит».

Ранее «Матч ТВ» сообщил о том, что клуб из Санкт-Петербурга является основным претендентом на подписание французского футболиста, также отметив, что ведутся переговоры с «Краснодаром» и ЦСКА .