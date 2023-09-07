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«Краснодар» планирует приобрести игрока атаки

вчера, 13:33

«Краснодар» ищет игрока в группу атаки. Речь идёт о правом вингере. Клуб работает над всеми доступными вариантами. Приоритетной целью является приобретение иностранца, но возможна и покупка российского футболиста.

«Краснодар» возглавляет таблицу российской Премьер-Лиги. В матче 7-го тура «быки» обыграли «Спартак».

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:52
Россиян достойных нет. На россиян цена завышена за паспорт и лимит на легионеров, очень дорого. За те же деньги можно игрока уровня ЛЧ взять, а не посредственного россиянина.

Меня больше интересует, что они решили заменить кого-то. фланговых атакующих полузащитников в Краснодаре четыре: Ахметов, Батчи, Кади и Олусегун. Кади после травмы головы еще не набрал ту форму. Ахметов может играть справа, но предпочитает левый фланг. Батчи и Олусегун слабенькие для чемпионства, но это игроки уровня еврокубков и они лучше Ахметова. Шапи был правый, но ушел наконец-то. Единственное, если Ахметова менять
Capral
Capral
вчера в 14:36
А зачем им еще один в атаку? Вроде, с атакой у них всё в порядке. Опорная зона у них откровенно провисает, но атака у них достаточно острая. Или Краснодар считает, что плести "венские кружева" можно и без надежной обороны?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:37
Похоже у Краснодара совсем нет финансовых проблем.
Гость
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