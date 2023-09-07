«Краснодар» планирует приобрести игрока атаки

«Краснодар» ищет игрока в группу атаки. Речь идёт о правом вингере. Клуб работает над всеми доступными вариантами. Приоритетной целью является приобретение иностранца, но возможна и покупка российского футболиста.
«Краснодар» возглавляет таблицу российской Премьер-Лиги. В матче 7-го тура «быки» обыграли «Спартак».
Меня больше интересует, что они решили заменить кого-то. фланговых атакующих полузащитников в Краснодаре четыре: Ахметов, Батчи, Кади и Олусегун. Кади после травмы головы еще не набрал ту форму. Ахметов может играть справа, но предпочитает левый фланг. Батчи и Олусегун слабенькие для чемпионства, но это игроки уровня еврокубков и они лучше Ахметова. Шапи был правый, но ушел наконец-то. Единственное, если Ахметова менять
Меня больше интересует, что они решили заменить кого-то. фланговых атакующих полузащитников в Краснодаре четыре: Ахметов, Батчи, Кади и Олусегун. Кади после травмы головы еще не набрал ту форму. Ахметов может играть справа, но предпочитает левый фланг. Батчи и Олусегун слабенькие для чемпионства, но это игроки уровня еврокубков и они лучше Ахметова. Шапи был правый, но ушел наконец-то. Единственное, если Ахметова менять