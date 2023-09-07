«Краснодар» планирует приобрести игрока атаки

1694082827

вчера, 13:33

«Краснодар» ищет игрока в группу атаки. Речь идёт о правом вингере. Клуб работает над всеми доступными вариантами. Приоритетной целью является приобретение иностранца, но возможна и покупка российского футболиста.

«Краснодар» возглавляет таблицу российской Премьер-Лиги. В матче 7-го тура «быки» обыграли «Спартак».