В «Зените» анонсировали сенсационный трансфер. Новичком может стать беглец из Москвы

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сегодня, 16:11

Семак не дождался крутых бразильцев.

Агент Изидора подтвердил переговоры с «Зенитом»

Форвард «Локомотива» ждал трансфер в Лигу 1. Агент пытался устроить Изидора в «Марсель», но не получилось. Середняки «Мец» и «Лорьян» тоже не подписали контракт с нападающим. Игрок улетел во Францию и отказался вернуться. Также Изидор сменил агента. Новый представитель начал работу. Французские клубы завершили кампании, на родине футболист выступать не мог.

Заявлено, что «Локомотив» требует 1,5 млн евро за аренду Изидора. Такие деньги мало кто даст. Ситуация напряженная, иностранные претенденты – «Олимпиакос» и «Црвена Звезда», отказались от сделки. Изидор год назад не воспользовался разрешением ФИФА приостановить контракт с командой РПЛ , поэтому сейчас не имеет права уйти, не прощаясь. Пришлось искать дальше.

Агент игрока Гарольд Ичбиа подтвердил свежую информацию о переговорах с «Зенитом»:

Да, мы работаем над этим. Трансфер Вильсона возможен только в «Зенит». ЦСКА и «Краснодар» – точно нет.

Обратиться к парижским агентам Изидору мог посоветовать бывший полузащитник «Локомотива» Бека Бека. Алексис попал в «Ниццу» за 12 млн евро год назад при посредничестве Гарольда Ичбиа и его коллег.

Чемпионы РПЛ анонсировали неожиданный трансфер

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев несколько дней назад анонсировал сенсационный трансфер:

Закрытие трансферных окон во многих европейских странах дает нам дополнительные возможности. Но и усложняет работу. Клубы могут расстаться с игроками, но им невозможно найти замену. Не хочу опережать события, но все-таки проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера. Это игрок, который является универсалом. Быстрый, цепкий и дерзкий футболист, но на данном этапе ограничусь этими характеристиками, не буду называть клуб и страну. Этот игрок может выступать на разных позициях, молодой, то есть еще и на перспективу. Через пару дней завершим работу и объявим о трансфере.

Народ ждал нового бразильца, а из Франции сообщили, что «Зенит» потратит деньги за Малкома на напарника Мбаппе по ПСЖ . Двадцатиоднолетний француз Экитике рвался в аренду в АПЛ , его ждали в «Кристал Пэлас», но парижский клуб хочет продать футболиста за большие деньги. Подумывали об «Айнтрахте», ведь немцы отдали в ПСЖ Коло Муани – это один из самых дорогих трансферов лета.

Клуб Бундеслиги предложил за Экитике 35 млн евро, а «Зенит» якобы давал 40. Форвард не входит в планы Луиса Энрике, так как у ПСЖ есть португалец Рамуш и Коло Муани в центре атаки. Трансферное окно в Германии и Франции закрыто, остаются такие варианты, как «Зенит». Рослый нападающий подходит на роль «сенсационного новичка», но сам Уго может отказаться ехать в РПЛ , потому что хочет в еврокубки.

Форвард Изидор не слабее Кассьерры и Сергеева

Но и не сильнее, в чем парадокс. В «Локомотиве» у француза были похожие странные позиции. Вильсон не хуже, чем Сарвели и Глушенков, Пиняев и Дзюба. Но француз проиграл борьбу за место в основе Галактионова. Талант и мастерство у Изидора есть, но нет стабильности, физической выносливости и прогресса, который выражается не только в удачных выходах с голами на замену.

Приезд в РПЛ Экитике можно подать как сенсацию. Талант, в которого поверили в ПСЖ и даже заплатили летом «Реймсу» 28,5 млн евро после завершения аренды. Изидор летает намного ниже. «Локомотив» забрал его у «Монако» за скромные для большого футбола 3,5 млн евро. Сейчас стоимость подросла, но шесть миллионов евро никто из французских клубов за контракт футболиста не отдал.

А это центральный нападающий, хоть и может сыграть на левом фланге. Изидор точно не продолжит линию подписаний Данни, Халка и Малкома. Но, скорее всего, Экитике не спешит в РПЛ , хотя ПСЖ рад расстаться с французским форвардом. Также «Зенит» не смог заполучить Родриго Нестора из «Сан-Паулу», 23-летнего центрального хавбека. Может, это он был молодым и дерзким?

Семак не хочет работать с российскими игроками

Даже на правый фланг «Зенит» взял ветерана Фернандеса, а не искал молодого россиянина, которого другие не раскрыли. Нападающие Сергеев и Мостовой могут оказаться на лавке, а дуэтом форвардов в новой схеме «3-5-2» будут Кассьерра и Изидор. Оба хуже молодых Азмуна и Дзюбы. «Зенит» станет менее стабильным, доверяя футболистам, которые играют с перепадами.

Также аренда Изидора не позволит Семаку успешно вернуться к схеме «4-3-3». Защитники по-прежнему не самые надежные, поэтому перешли на тройку в обороне. Мостовой и Мантуан не смогут создать с Изидором невероятное трио в атаке. Даже Экитике — это странная ставка в нынешних условиях. Никто не заберет потом француза за 40 млн евро, хотя он может не прижиться в РПЛ .

И зачем «Зениту» Изидор? Разгадка необычного трансферного решения может быть на поверхности. Педро и Габигол из «Фламенго» отказались от приглашений. Хотели вернуть Азмуна, но иранец травмировался и пропустил летний отрезок. При этом босс «Зенита» анонсировал сенсацию. Вот и приходится экстренно искать человека, которого можно подвести под описание.