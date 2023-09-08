Черчесов ответил на вопрос о своём будущем

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о своём будущем.
Ситуация сама всегда разрешается. Я никогда никаких действий не предпринимал, чтобы куда-то попадать. У каждого клуба есть свои задачи. Если я буду тем человеком, который может решить их задачи, значит, мы это рассмотрим.
Если кто-то позвонил, это не значит, что ты завтра туда побежал. Часто бывает, что клубы или президенты чего-то хотят, но сами не знают, как этого добиться. А как решать с ними вопросы, если они сами не знают?
Ранее специалист рассказал о своём главном жизненном принципе.