Черчесов ответил на вопрос о своём будущем

Экс-тренер сборной России высказался о своём будущем.

Ситуация сама всегда разрешается. Я никогда никаких действий не предпринимал, чтобы куда-то попадать. У каждого клуба есть свои задачи. Если я буду тем человеком, который может решить их задачи, значит, мы это рассмотрим.

Если кто-то позвонил, это не значит, что ты завтра туда побежал. Часто бывает, что клубы или президенты чего-то хотят, но сами не знают, как этого добиться. А как решать с ними вопросы, если они сами не знают?