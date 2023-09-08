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Черчесов ответил на вопрос о своём будущем

вчера, 09:58

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о своём будущем.

Ситуация сама всегда разрешается. Я никогда никаких действий не предпринимал, чтобы куда-то попадать. У каждого клуба есть свои задачи. Если я буду тем человеком, который может решить их задачи, значит, мы это рассмотрим.

Если кто-то позвонил, это не значит, что ты завтра туда побежал. Часто бывает, что клубы или президенты чего-то хотят, но сами не знают, как этого добиться. А как решать с ними вопросы, если они сами не знают?

Ранее специалист рассказал о своём главном жизненном принципе.

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Все комментарии
Порк 1
Порк 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 11:10
Боже, упаси!
Порк 1
Порк 1
вчера в 11:10
Врядли кто-то ставит задачу развалить клуб.
протон
протон
вчера в 10:31
Станислав Саламович, только в Спартак!
Гость
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