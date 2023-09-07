Бывший тренер «Сочи» Гаранин мог возглавить «Динамо»

Экс-наставник «Сочи» и «Енисея» рассказал о предложениях по работе, а также об общении с руководителями «Динамо».

Поступали ли предложения от клубов ФНЛ или РПЛ после ухода из «Енисея»? Да, было определённое общение. Практически сразу после ухода из Красноярска появились реальные варианты из ФНЛ . Но я понял, что не готов так быстро браться за работу. Почувствовал это впервые в жизни! Это не касалось денег или статусности — просто в тот момент мне нужно было время, чтобы выдохнуть, осмотреться и сделать выводы. Не хотел подводить людей, которые меня приглашали.

В июне общался с руководителями «Динамо». Мы обсуждали полноценное сотрудничество, речь шла о долгосрочном контракте. Но клуб выбрал Марцела Личку. Как я уже говорил ранее, хочу, чтобы у него все получилось!