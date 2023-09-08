Евсеев может возглавить «Кубань»

Вадим Евсеев может стать новым главным тренером «Кубани».
Южане рассматривают экс-наставника «Факела» в качестве приоритетного кандидата, если коллектив покинет Александр Григорян.
По слухам, у Евсеева хорошие отношения с гендиректором «Кубани» Любомиром Кантонистовым.
Слова Григоряна:
– Вы можете в женский футбол вернуться?
– Нет. Вернуться в женский футбол – это просто тем козлам, которые потирают руки сейчас, сделать подарок. Они от меня этого не дождутся.
Слова Григоряна:
– Вы можете в женский футбол вернуться?
– Нет. Вернуться в женский футбол – это просто тем козлам, которые потирают руки сейчас, сделать подарок. Они от меня этого не дождутся.