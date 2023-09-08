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Евсеев может возглавить «Кубань»

вчера, 09:30

Вадим Евсеев может стать новым главным тренером «Кубани».

Южане рассматривают экс-наставника «Факела» в качестве приоритетного кандидата, если коллектив покинет Александр Григорян.

По слухам, у Евсеева хорошие отношения с гендиректором «Кубани» Любомиром Кантонистовым.

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Все комментарии
протон
протон ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:58
Кстати, у Григоряна не плохо получалось тренировать женские команды. Но увы шансы минимальны.
Слова Григоряна:
– Вы можете в женский футбол вернуться?
– Нет. Вернуться в женский футбол – это просто тем козлам, которые потирают руки сейчас, сделать подарок. Они от меня этого не дождутся.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:59
Старт Кубани не впечатляет, пришло время Григоряну снова идти экспертом на телевидение
протон
протон
вчера в 10:17, ред.
Круговоротный цикл тренеров в РПЛ - повторяющийся процесс взаимосвязанного преобразования и перемещения.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:51
Наврядли это произойдёт. Григорян уж точно получше Евсеева.
Гость
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