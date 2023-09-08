Пилипчук рассказал об отставке из «Целе»

прокомментировал свою отставку с поста главного тренера словенского «Целе».

В чемпионате девять туров не проигрывали. Мне сказали, что «Целе» выбрал другой вектор развития. Это решение клуба, никаких обид нет. Расстались спокойно.

Когда ты комплектуешь команду и проводишь полностью подготовительный период, естественно, рассчитываешь продолжать работу. За неделю до начала сезона мы сыграли с «Трабзонспором» (2:2) и уже были готовы к чемпионату. Конечно, я удивился решению руководителей. Но тут ничего не сделаешь.