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Пилипчук рассказал об отставке из «Целе»

вчера, 14:38

Роман Пилипчук прокомментировал свою отставку с поста главного тренера словенского «Целе».

В чемпионате девять туров не проигрывали. Мне сказали, что «Целе» выбрал другой вектор развития. Это решение клуба, никаких обид нет. Расстались спокойно.

Когда ты комплектуешь команду и проводишь полностью подготовительный период, естественно, рассчитываешь продолжать работу. За неделю до начала сезона мы сыграли с «Трабзонспором» (2:2) и уже были готовы к чемпионату. Конечно, я удивился решению руководителей. Но тут ничего не сделаешь.

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протон
протон
вчера в 17:24
Да, неприятно получать отказ, когда для этого нет причин. Желаю успешно трудоустроится и доказать свой уровень.
Сп62
Сп62
вчера в 15:14
Не всегда всё идёт по плану. В РПЛ это норма, теперь и в Словении.
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