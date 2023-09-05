Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Евсеев не ожидал увольнения из «Факела»

вчера, 22:18

Стали известны подробности ухода Вадима Евсеева с поста главного тренера «Факела».

Сообщается, что специалист не ожидал своей отставки, он узнал об этом по телефону. В это время рулевой находился на выходных дома, в Москве.

Ранее появилась информация о том, кто может возглавить «Факел».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиАлемани может стать новым президентом RFEF
Вчера, 21:17
ОфициальноТренер женской сборной Испании уволен, с командой он выиграл мундиаль
Вчера, 19:28
ОфициальноЕвсеев покинул «Факел»
Вчера, 17:44
Официально«Вильярреал» объявил об отставке Кике Сетьена
Вчера, 14:19
Широков сменил Кононова на посту тренера «Сатурна»
31 августа
ОфициальноЧетырёхкратный чемпион России Бухаров стал тренером академии «Рубина»
31 августа
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:24
истеричное решение, на вид так
z4zqhnxm9dwq
z4zqhnxm9dwq
сегодня в 05:46
Можно теперь и в любимом Уэльсе работёнку поискать
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:33
Это не "Факел",это -ФАК.
Futurista
Futurista
вчера в 23:29
У меня зазвонил телефон.
— Кто говорит?
— Слон.
— Откуда?
— От верблюда...
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:10
На пердив нужно настраиваться потихоньку...
протон
протон
вчера в 23:08
Надо было ему по телефону им в ответ свою знаменитую фразу произнести)))
протон
протон
вчера в 23:04
Алло, Вадим, вещи забери с базы
Не надо было отвечать на подозрительный звонок)))


Третий пошёл.
А перед началом чемпионата удивлялись засилью иностранцев. Мол почему нашим тренерам не доверяют.
протон
протон
вчера в 23:02
Василенко убрали после выхода в РПЛ, Пятибратова после гостевой победы над "Динамо". О причинах ухода - ни разу не говорили, сухие посты в соцсетях и потом желательное забвение и избегание.

Когда-нибудь руководство "Факела" научится нормально прощаться с людьми.
Более чем уверен, что в Воронеж поедет Кононов. Руководству будет очень удобен, а это главное )
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 