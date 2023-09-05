Евсеев не ожидал увольнения из «Факела»

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вчера, 22:18

Стали известны подробности ухода с поста главного тренера «Факела».

Сообщается, что специалист не ожидал своей отставки, он узнал об этом по телефону. В это время рулевой находился на выходных дома, в Москве.

Ранее появилась информация о том, кто может возглавить «Факел».