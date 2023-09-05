Евсеев не ожидал увольнения из «Факела»

Стали известны подробности ухода Вадима Евсеева с поста главного тренера «Факела».
Сообщается, что специалист не ожидал своей отставки, он узнал об этом по телефону. В это время рулевой находился на выходных дома, в Москве.
Ранее появилась информация о том, кто может возглавить «Факел».
— Кто говорит?
— Слон.
— Откуда?
— От верблюда...
— Кто говорит?
— Слон.
— Откуда?
— От верблюда...
Не надо было отвечать на подозрительный звонок)))
Третий пошёл.
А перед началом чемпионата удивлялись засилью иностранцев. Мол почему нашим тренерам не доверяют.
Не надо было отвечать на подозрительный звонок)))
Третий пошёл.
А перед началом чемпионата удивлялись засилью иностранцев. Мол почему нашим тренерам не доверяют.
Когда-нибудь руководство "Факела" научится нормально прощаться с людьми.
Более чем уверен, что в Воронеж поедет Кононов. Руководству будет очень удобен, а это главное )
Когда-нибудь руководство "Факела" научится нормально прощаться с людьми.
Более чем уверен, что в Воронеж поедет Кононов. Руководству будет очень удобен, а это главное )