Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКотировки и букмекерыЕвро-2024

Стали известны фавориты на победу на Евро-2024

вчера, 23:00

Букмекерская контора Unibet опубликовала список фаворитов на победу на Евро-2024.

Шансы на триумф оцениваются следующим образом:

1. Англия и Франция — 15%

2. Германия — 13%

3. Испания — 10%

4. Португалия — 9%

Стали известны фавориты на победу на Евро-2024

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Матч «Арсенала» в Кубке Англии изучат на предмет подозрительных ставок
11 января
Букмекер отказывается отдавать болельщику выигрыш за ставку на Месси
03 января
От Почеттино до Руни и Венгера. Их видят сменщиками Саутгейта
22 декабря 2022Сергей Иванов в блоге Тренерская доляКомментарии5
Канадский рэпер поставил 1 млн долларов на победу Аргентины в финале ЧМ
18 декабря 2022 Фото
Бразилия — фаворит чемпионата мира 2022 года в Катаре
02 июня 2022 Фото
Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта 2022
Сортировать
Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 11:12
Вспомните Грецию, Данию ...
ДСА
ДСА
сегодня в 06:34
В Англию как-то не очень верится, они где нибудь да споткнуться.
kemad7jz2bas
kemad7jz2bas
сегодня в 05:43
Почему нет Хорватии,которая традиционно доходит до полуфиналов
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:11
Шансы Португалии явно завышены... Если только гей-нарцисс по каким то причинам не будет, то у них будут шансы, но и то не большие.
Старая гей-кляча только мешает португалам.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:24
Это футбол и здесь все возможно. Может, как говориться, выстрелить, любая команда. Подождем и все увидим.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:32, ред.
Фавориты Евро турнира уж как 60 лет одни и те же.
И потом..., с какого перепуга эти школьники из Букмекерской конторы Unibet голландцев потеряли ?! Тем же испанцам сегодня рядом с "тюльпанами" делать нехрен.

P.S. Очередная шпана получила квоту на право голоса...
adekvat
adekvat ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 00:02
Кто может все знают, а кто победит никто.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:01
Согласен с букмекерами. Португалия не является фаворитом на евро. Фрацния, Англия, Германия и Испания сильнее ее. Я бы еще Бельгию с Хорватией выше поставил. Если Роналду не затащит то снова пролетят португальцы. Вся надежда на него!!
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 23:42
1.РОССИЯ - 99 %
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:06
Ато мы без них не знали кто может победить!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 