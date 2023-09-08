Стали известны фавориты на победу на Евро-2024

Букмекерская контора Unibet опубликовала список фаворитов на победу на Евро-2024.
Шансы на триумф оцениваются следующим образом:
1. Англия и Франция — 15%
2. Германия — 13%
3. Испания — 10%
4. Португалия — 9%
Букмекерская контора Unibet опубликовала список фаворитов на победу на Евро-2024.
Шансы на триумф оцениваются следующим образом:
1. Англия и Франция — 15%
2. Германия — 13%
3. Испания — 10%
4. Португалия — 9%
Старая гей-кляча только мешает португалам.
Старая гей-кляча только мешает португалам.
И потом..., с какого перепуга эти школьники из Букмекерской конторы Unibet голландцев потеряли ?! Тем же испанцам сегодня рядом с "тюльпанами" делать нехрен.
P.S. Очередная шпана получила квоту на право голоса...
И потом..., с какого перепуга эти школьники из Букмекерской конторы Unibet голландцев потеряли ?! Тем же испанцам сегодня рядом с "тюльпанами" делать нехрен.
P.S. Очередная шпана получила квоту на право голоса...